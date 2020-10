Xúc động cảnh Mẹ Việt Nam anh hùng 110 tuổi khóc nức nở khi đón nhận hài cốt con là liệt sỹ

Ngày 1/10, ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trước đó vào ngày 30/9, chính quyền xã đã chủ trì làm buổi lễ truy điệu cho liệt sỹ Nguyễn Tất Tân (SN 1942) tại quê nhà ở xóm 13 (xã Tân Sơn) sau 51 năm hy sinh trong chiến tranh bảo vệ đất nước.

Sau buổi lễ truy điệu, liệt sỹ Tân đã được chính quyền địa phương, gia đình và người thân tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương vào chiều 30/9.

Video mẹ Việt Nam anh hùng 110 tuổi khóc nức nở, ôm hài cốt con liệt sỹ được tìm thấy sau 51 năm hy sinh

Được biết, liệt sỹ Nguyễn Tất Tân nhập ngũ vào tháng 7/1967. Sau hơn 2 năm anh dũng chiến đấu, tháng 10/1969, liệt sỹ Tân đã hy sinh và được quy tập về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh).

Tuy nhiên, gia đình chỉ nhận được giấy báo tử về chứ không biết phần mộ của liệt sỹ Tân hiện đang được an táng địa điểm nào nên không thể đón về.

Hàng chục năm qua, gia đình liệt sỹ đã liên hệ nhiều cơ quan, nhờ nhiều đơn vị và người thân để cùng tìm kiếm phần mộ liệt sỹ Tân nhưng không có thông tin.

Mới đây, nhờ người thân và bạn bè nên gia đình đã biết được vị trí chôn cất của liệt sỹ Tân. Ngày 29/9, gia đình đã thuê xe vào nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành để bốc cất, đón hài cốt về quê nhà an táng.

Giây phút đón nhận hài cốt người con trai đã hy sinh hơn 51 năm trước, cụ Nguyễn Thị Tân (110 tuổi) đã ôm chặt lấy mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cụ Tân khiến những người có mặt tại đây cũng không cầm được nước mắt.

Một người thân trong gia đình đã dùng điện thoại quay lại cảnh cụ Tân ôm chặt hài cốt con mà khóc nức nở rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video đã gây xúc động mạnh và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.

"Lúc đó gia đình vừa đưa hài cốt của liệt sỹ Tân về. Cụ Tân ngồi trên giường ôm lấy hài cốt con đang bọc tấm vải đỏ rồi khóc nức nở. Cụ ấy đã chờ 51 năm rồi mới gặp lại được con mình, nhưng giờ chỉ còn là nắm tro đất lạnh lẽo. Thấy cụ khóc, nhiều người cũng khóc theo, thương và cảm động lắm", lãnh đạo xã Tân Sơn chia sẻ.

Được biết, cụ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Ngoài liệt sỹ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sỹ Nguyễn Tất Văn. Cụ Tân đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Theo gia đình chia sẻ, liệt sỹ Nguyễn Tất Văn chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Một số thông tin cho biết phần mộ của liệt sỹ Văn đã được quy tập về khu nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Tuy nhiên nhiều năm qua gia đình đã lặn lội tìm kiếm và nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hiện liệt sỹ Nguyễn Tất Tân đã được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.

Hiện cụ Tân cùng như gia đình đang rất mong mỏi tìm thấy hài cốt phần mộ của người con thứ 3 để đưa về an táng tại quê nhà.

"Cụ Tân tuy đã 110 tuổi nhưng vẫn đang rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cụ vẫn đang mong chờ ngày tìm thấy hài cốt của người con thứ 2 hy sinh trong chiến tranh để đưa về", lãnh đạo xã Tân Sơn nói và cho biết, hiện cụ Tân đang ở cùng gia đình người con trai út. Thời gian qua gia đình cụ Tân được nhà nước hỗ trợ các chế độ theo diện gia đình chính sách.

