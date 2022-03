Xuất hiện với vòng eo to bất thường, Elly Trần vướng nghi vấn mang bầu

Dù đã là bà mẹ của 2 con và bước sang tuổi 34 nhưng Elly vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng gương mặt trẻ trung. Hiểu rõ được thế mạnh này của mình, nữ diễn viên rất thường xuyên diện các trang phục ôm dáng, bó sát để tôn vóc dáng.

Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, Elly Trần nổi bật với mái tóc dài nhuộm màu bạch kim trắng ngà. Tuy nhiên điều dáng chú ý nhất chính là chiếc váy của nữ diện viên. Elly Trần chọn một chiếc váy dày, có thiết kế lưới ôm sát phần eo. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu vòng eo của Elly Trần khá to và nhô lên khác thường. Trong một số bức ảnh được chụp góc nghiêng, chiếc bụng tròn trịa của Elly Trần lộ ra càng rõ.

Phần bụng to của Elly Trần.

Chính vì vậy không ít người nghĩ đến chuyện có phải Elly Trần đang mang thai lần 3. Không chỉ có vòng eo, Elly Trần xuất hiện với mái tóc trắng bạch kim có phần mái úp càng khiến gương mặt của nữ diễn viên bầu bĩnh, tròn trịa hơn.

Tuy nhiên cách đây không lâu, Elly Trần còn tự tin đăng hình ảnh bán nude, khoe trọn phần lưng và eo con kiến của cô.

Vì vậy vẫn chưa biết rõ lí do vì sao Elly Trần xuất hiện với vòng eo to khác thường như vậy, và cũng rất có thể đây là thiết kế của chiếc váy nên khiến phần eo của nữ diễn viên to hơn bình thường.

Elly Trần đã rất nhiều lần thực hiện các bộ ảnh táo bạo. Dù đã là mẹ của 2 con nhỏ nhưng cô vẫn yêu thích phong cách gợi cảm, trẻ trung. Từ khi có con nhỏ, ngoài đăng các hình ảnh khoe nhan sắc, vóc dáng của bản thân, mẹ bỉm sữa Elly Trần cũng rất hay chia sẻ các câu chuyện vui vẻ của con lên mạng xã hội.

