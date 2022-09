Xử phạt kịch khung nữ streamer có phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao

Chiều 6-9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với cô gái trẻ có phát ngôn xúc phạm một lãnh đạo cấp cao từng gây xôn xao, bức xúc mạng xã hội thời gian qua.

Nữ streamer bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực - Ảnh chụp màn hình

Cô gái bị xử phạt là N.T.T.L. (SN 1996, trú thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về việc "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 và Nghị định 14/NĐ-CP ngày 27-1-2022 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/NĐ-CP) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nói trên từ 5 - 10 triệu đồng, nữ streamer N.T.T.L. bị xử phạt tối đa 10 triệu đồng vì bị áp dụng tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ.

Theo phòng PA03 Công an Thái Bình, phát ngôn của N.T.T.L. là sai sự thật, suy diễn, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với ngôn từ đã gây kỳ thị...

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào cuối tháng 8-2022, mạng xã hội lan truyền clip, nội dung liên quan đến việc một nữ streamer "vạ miệng" trên sóng livestream. Cô này đã có những lời lẽ xúc phạm lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, trong buổi livestream trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đình đám một thời của game Liên minh huyền thoại Việt Nam là M.L.N. (tên thật là N.T.T.L.), sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã từ người hâm mộ nói về những người hói, thay vì ngó lơ, cô này lại lấy một lãnh đạo cấp cao ra làm ví dụ.

Được biết, N.T.T.L. là một người khá nổi tiếng trong giới streamer, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người đã lên án, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử nghiêm để làm gương cho những người khác về việc phát ngôn trên mạng xã hội cũng như xúc phạm người khác…

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động