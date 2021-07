Xót xa cảnh người dân vạ vật chạy xe máy vượt hàng ngàn km về Nghệ An tránh dịch và những tấm phong bì nghĩa tình khiến nhiều người ấm lòng

Trong lúc TP.HCM và các tỉnh phía Nam ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch thứ 4, hàng ngàn người lao động nghèo từ các tỉnh đang kết thành dòng người đi bằng xe máy tìm đường về quê tránh dịch.

Những người lao động nghèo vượt hàng ngàn km để trở về Nghệ An tránh dịch

Đặc biệt, vài ngày trở lại đây, hàng nghìn người dân chở theo vợ con tìm đường chạy xe máy về quê Nghệ An để trốn dịch. Dẫu hành trình vượt ngàn km mệt mỏi và đầy rẫy hiểm nguy, nhưng những người lao động nghèo vẫn cố gắng di chuyển ngày đêm để về quê sau nhiều ngày họ bị mất việc, sống nơm nớp trong phòng trọ vì sợ lây nhiễm dịch Covid-19.

Trên mỗi chiếc xe máy cũ kỹ là cả gia đình gồm vợ chồng, con nhỏ và những bao tải đựng chăn chiếu, quạt... được buộc chằng chịt phía sau xe. Hình ảnh những người dân tóc tai bù xù, quần áo lem luốc bám bụi, ánh mặt đỏ ngầu sau nhiều ngày di chuyển đã phần nào cho thấy sự vất vả.

Những chiếc xe máy cũ kĩ chở theo cả gia đình và lỉnh kỉnh đồ đạc vượt hành trình dài để trở về quê

Thế nhưng, có lẽ xót xa hơn cả là hình ảnh những em nhỏ chỉ vài tháng tuổi cũng phải cùng cha mẹ vượt cả ngàn cây số về quê. Sau nhiều giờ đồng hồ chạy xe xuyên ngày đêm, các gia đình nhỏ tập trung thành từng nhóm tranh thủ tìm bãi đất trống trải vội tấm nylon để ăn mẩu bánh mì, uống ngụm nước suối rồi nằm nhoài ra chợp mắt để chuẩn bị tiếp chuỗi hành trình dài.

Chứng kiến những người dân nghèo ròng rã chạy xe suốt nhiều ngày để về quê tránh dịch, mới đây một mạnh thường quân đã đứng đợi ở cầu Bến Thuỷ (Nghệ An) để gửi đến những người lao động nghèo chút qua nhỏ của mình.

Món quà nhỏ san sẻ khó khăn với người lao động nghèo của gia đình chị Hiền đã khiến nhiều người ấm lòng

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị Đinh Thu Hiền viết, "Gia đình mình hiện đang ở chốt kiểm dịch cầu Bến Thuỷ 2 để chia sẻ một chút khó khăn với bà con về quê tránh dịch bằng xe máy. Bạn bè trên Facebook biết đoàn xe máy nào về báo họ về cầu Bến Thuỷ 2 giúp mình với nhé".

Bài chia sẻ của chị Hiền được đăng tải trên trang cá nhân

Được biết gia đình chị Hiền đã dừng ở đây để trao qua cho mọi người đến tận 12h đêm 30/7. Và đến sáng 31/7, gia đình chị Hiền vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi tại khu vực cầu Bến Thuỷ 2 để san sẻ khó khăn với người dân nghèo Nghệ An.

Your browser does not support the video tag.

Xót xa cảnh người dân vạ vật chạy xe máy vượt hàng ngàn km về Nghệ An tránh dịch và những tấm phòng bì nghĩa tình khiến nhiều người ấm lòng

Được biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, không thể trao quà đến tận tay mọi người nên gia đình chị Hiền đã làm một chiếc thùng carton, bên trong bỏ rất nhiều phong bì. Bên trên thùng carton có ghi dòng chữ: "Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 1 phong bì 500k".

Hành động ý nghĩa cũng như tấm lòng của gia đình chị Hiền sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ấm lòng. Phần quà nhỏ này sẽ giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm chút kinh phí mua gạo, mua thực phẩm... duy trì thêm cuộc sống gia đình trong mùa dịch này

Tác giả: PV

Nguồn tin: Nhịp sống Việt