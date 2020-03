Xót xa bé 3 tuổi khuyết tật mồ côi bố

Mọi sự ủng hộ cháu Phan Hoàng Long xin gửi về chị Hoàng Thị Ngọc Anh, xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An, SĐT: 032.883.9032, STK: 51010001763358 (Ngân hàng BIDV Nghệ An). Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ cháu Hoàng Long, con anh Thái - Nghệ An).