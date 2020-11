Xôn xao vụ vợ vác bụng bầu 7 tháng đến khách sạn bắt quả tang chồng ngoại tình khiến nhiều người xót xa

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao bàn tán bài đăng tố chồng ngoại tình của một cô vợ trẻ tên là L.H.N. Đau xót hơn nữa, cô vợ đang mang thai 7 tháng nhưng vẫn phải lặn lội từ Bến Tre lên TP. HCM để bắt quả tang tại trận việc chồng ngoại tình.

Bài đăng của người vợ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của CĐM.

Sở dĩ cô vợ phát hiện ra vụ việc chồng ngủ với người khác là vì chính "nhân tình" của chồng đã "ăn vụng còn không biết chùi mép". Cô này đã đăng tải lên story Facebook hình ảnh ăn chơi với chồng của cô vợ. Từ đó, cô vợ lần mò lên tận khách sạn để bắt quả tang cặp đôi ăn ở với nhau.

Nhờ hình ảnh trên story của cô nhân tình, người vợ phát hiện chồng ngoại tình

Theo các đoạn clip ghi lại, người vợ tìm đến tận khách sạn nơi chồng và "nhân tình" đang say ngủ. Lúc này, cô vợ gõ cửa phòng thì không ai chịu mở cửa, riêng "nhân tình" của chồng thủ trong nhà vệ sinh không chịu ra gặp mặt. Người chồng thì một mực nói vợ đi về.

Người vợ (trái) và người chồng ngoại tình

Người vợ dù đau khổ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, yêu cầu chồng và nhân tình mặc đồ vào và mở cửa. "Trời ơi, em bầu bì thế này chứ em đánh làm gì'", người vợ nói. Ấy thế nhưng, đôi nhân tình thì nhất quyết không mở.

Cùng đi với người vợ có cả anh công an, tuy nhiên, cặp đôi kia vẫn ngoan cố, ở lì trong phòng.



Your browser does not support the video tag.



(Một trong những clip ghi lại vụ đánh ghen)

Mãi cho đến tận khi người vợ nhận được chìa khóa từ phía chủ nhà nghỉ, họ mới vào được bên trong. Tại đây, người vợ bắt tại trận chồng mình, phía trong chiếc giường là chăn gối nhàu nhĩ. Còn về phía cô nhân tình trốn trong phòng vệ sinh, khóa trái cửa, tuyệt đối không ra ngoài.

Không những vậy, sau khi vụ việc đánh ghen kết thúc. Người chồng không xin lỗi vợ, không tỏ ra ăn năn về hành động của mình, ngược lại còn nhắn tin cho cô nhân tình, xin lỗi cô ta vì lỡ "làm cô ta bị liên lụy".

Không xin lỗi vợ sau vụ việc, nhưng người chồng lại đi xin lỗi cô nhân tình vì lỡ làm cô ta "liên lụy"

Trên trang cá nhân của mình, người vợ đau khổ kể lại sự việc.

"Còn gì đau đớn hơn nữa. Để đây làm cái động lực sống tốt hơn. Bầu 7 tháng bắt gặp chồng của mình đi bay lắc xong ăn nằm với bé bookking luôn'

Cũng cảm ơn cái cuộc gọi nhầm của anh trai đi chung nhóm mà em biết tụi nó bay xong kéo về phòng riêng quấn nhau. Người anh đi chơi chung gọi nhầm số điện thoại của mình tưởng là số N. 'em ơi xoá dùm cái story, với kêu L. dậy dùm anh, cho anh gặp L.'. Má ơi nghe cái tay chân rụng rời.

Thức tới sáng, khóc cả đêm, nhắn tin gọi điện muốn nát máy nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ chồng mình. 8h em quyết định lên SG tìm, thật sự 100 nghe không bằng mắt thấy mọi người ơi.

11h em tìm được xe và khách sạn thì tìm nhầm phòng của anh đi chơi chung nhóm lúc tối nên bị lộ công an đến um xùm vì em làm mất trật tự.

Và em tìm đến phòng 304 - chồng em biết mình đã bị phát hiện nên khoá trái cửa 1 tiếng kêu vẫn không ra, đến khi có chìa khoá thì như clip, bé đó trốn mãi trong tollet không lòi ra.

Dù em không ra chị vẫn biết em trong đó mà N., có thể chị vẫn rất bình tĩnh và lịch sự với em, mặc dù em biết chồng chị nhưng em vẫn... mà thôi sống vậy cũng tốt đó, cũng nhờ em mà chị có thể nhận ra bộ mặt của chồng như thế nào, hai đứa ráng qua lại nhau bền vững nhé.

Còn anh... Chồng ơi. Gọi anh lần cuối cùng... vì chắc sẽ có người thay em mà.

Quen nhau gần 2 năm em tưởng anh tốt lắm, miệng anh luôn nói anh đàng hoàng lắm, chưa hề sai với ai! Đúng rồi, hình như anh chỉ sai với mỗi em thôi.

Em bầu 7 tháng, trong tháng 7 em mang bầu anh gạt em hết lần này đến lần khác, em vẫn bỏ qua vì em thương con thương cả anh.

Nhưng rồi em bắt tại trận anh chở con bé kia qua tận TG đi ăn (em vẫn bỏ qua vì con) và cho đến hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Chắc anh sẽ không hối hận những việc anh đã làm đâu, nếu anh thương em và con thì đã không làm vậy.

Chúc anh và cô gái trẻ tuổi đó có một cuộc tình đẹp'.

Ngay sau khi những đoạn clip "bắt gian" cùng câu chuyện mà người vợ đăng tải trên MXH lập tức thu hút sự chú ý của CĐM.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa với người vợ, khuyên người vợ nên giữ gìn sức khỏe vì đang có bầu 7 tháng. Bên cạnh đó, những ý kiến khác cũng cho rằng, thói trăng hoa của anh chồng đã ăn sâu vào máu nên khó lòng thay đổi được, người vợ nên kết thúc hôn nhân ở đây để không phải thêm lần nào đau khổ.

Về phía người chồng, dư luận đồng loạt đổ dồn sự phẫn nộ và phê phán vì hành động ngoại tình lúc vợ đang bầu bì. Không những vậy, đây không phải là lần đầu mà anh ta bị bắt quả tang ngoại tình. Ngoài ra, thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của anh ta sau vụ việc khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn