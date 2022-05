Xôn xao lá thư tuyệt mệnh của ông bố ôm con nhảy cầu Cửa Đại: Kẻ xót thương, người bỉ bôi - Ích kỷ

Đến ngày 18/5, Công an TP. Hội An vẫn đang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam) và người dân tích cực tìm kiếm cháu M.N.D.L. (6 tuổi). Cháu L. là nạn nhân mất tích trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) tự tử gây xôn xao dư luận.

Chiếc xe máy cùng đôi dép bỏ lại trên cầu Cửa Đại. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Danh tính nạn nhân còn lại là anh M.X.B. (29 tuổi, trú tại Đà Nẵng), cũng là cha của cháu bé.

Trước đó lúc 11h ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP Hội An) phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy dừng lại giữa cầu rồi bế cháu bé trèo qua lan can nhảy xuống sông. Trước khi nhảy xuống sông, một số người nghe tiếng cháu nhỏ vùng vẫy kêu lên: "Đừng ba ơi, đừng ba ơi…". Rất nhiều người vội vàng dừng xe chạy theo ngăn cản nhưng không kịp.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tập trung tìm kiếm. Đến 12h, thi thể anh B. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m.

Đôi dép của cháu bé để lại trên cầu Cửa Đại

Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn chuyện vợ chồng dẫn đến vụ việc trên.

Sự việc trên sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cộng động mạng bàng hoàng. Ngay sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền bức thư được cho là của anh B. để lại cho vợ lại càng dân tình xôn xao bàn tán.

Ảnh: Fan Page Tin nóng Hội An

Nguyên văn bức thư, viết:

"Gửi người vợ yêu quý của anh

Đầu tiên anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong sau này mình xa nhau rồi, anh muốn vợ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, trong sáng hơn. Thời gian qua anh dành cho em, lý do để phải nói những lời như thế này thì cũng không ai muốn, nhưng anh nghĩ rồi. Nên tạo cho em có 1 con đường mới mẻ và tốt đẹp hơn.

Vợ chồng từ ngày yêu nhau đến nay cũng không phải ngày 1 ngày 2 nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, xảy ra 1 câu chuyện đó là ĐỒNG TIỀN.

Đồng tiền giữa 2 chúng mình nó mạnh mẽ quá, nó chiếm hết tình cảm của 2 vợ chồng để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Còn tình yêu thương dành cho vợ con, người thân anh chưa làm gì và giúp được gì cả. Anh chưa làm 1 trách nhiệm được đặt ra.

Nên anh có vài lời muốn nói viết lên đây mong em đọc được và thứ lỗi thông cảm cho anh. Anh sẽ cho em 1 mình, 1 con đường màu xanh mới để em bước đi được thoải mái, không vướng thứ gì hết.

Gửi vợ người vợ anh bao đêm ấp ủ thương nhớ. M.T.

Con yêu à!

Hãy tha thứ cho người cha này con nhé thực sự ba rất thương con nhưng ba không có cách nào khác, nên cha con mình cùng đi con nhé, khoảng thời gian đầu mình đi chắc mẹ buồn lắm, nhưng chắc 1 thời gian mẹ cũng quên cha con mình thôi. Vì ba mà mẹ với con ra nông nỗi này nên ba muốn giải thoát cho mẹ.

Tóm lại chỉ xin con tha thứ cho người cha này, xin lỗi người con gái của ba.

Ba yêu con lắm H.L. của ba."

Dưới bài chia sẻ về bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông ôm con tự tử cầu Cửa Đại là hàng nghìn bình luận xì xào bàn luận của cư dân mạng. Rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh vụ việc.

Một số người thương xót cho hai kiếp đời cứ vậy mà rời xa mãi mãi, đặc biệt là bé gái tội nghiệp. Cháu bé mới lên 6, cái tuổi vô lo vô nghĩ vậy mà phải chịu hậu quả từ chuyện mâu thuẫn của người lớn.

Bên cạnh đó, rất nhiều đã để lại bình luận cho rằng hành động của ông chồng đáng trách hơn đáng thương. Dù hai vợ chồng có cãi nhau đến mức nào cũng không nên lôi cả con nhỏ vào. Tại sao một đứa trẻ ngây thơ vô tội lại bị tước đi mạng sống vốn có.

"Chuyện ông không đủ nghị lực sống không liên quan đến đứa nhỏ! Chuyện vợ ông cần giải thoát cũng không liên quan đến đứa nhỏ? Sao ông lại tự cho mình cái quyền tước đoạt mạng sống của đứa bé? Thật kinh khủng!",

"Từ qua đến giờ đọc tin mà thương đau tột cùng dù không quen biết gì . Đàn ông này quá ích kỷ, không có ý trí phấn đấu một chút nào chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cuối cùng kéo theo cả mạng sống của con. Thật đáng buồn",

"Thương đứa bé quá. Mong con an nghỉ nhé, con yêu",... - Một số người bình luận.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn