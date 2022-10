Xôn xao hình ảnh Đạt Villa xắn quần, lội lũ đi từ thiện ở Nghệ An: Kẻ khen hết lời, người kêu 'đánh bóng'

Đạt Villa là cái tên không quá xa lạ trong giới trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên lướt mạng xã hội. Mặc dù nổi tiếng trên mạng nhưng Đạt Villa thường được nhớ đến với nhiều phát ngôn, lùm xùm tranh cãi trên mạng xã hội.

Gần đây hình ảnh Đạt Villa xuất hiện ở một số nơi làm từ thiện khiến mạng xã hội xôn xao. Mới nhất, anh chàng vừa có mặt tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để trao quà cho bà con bị thiệt hại do lũ lụt hậu bão Noru. Ngay lập tức hình ảnh Đạt Villa xắn quần, lội nước, đi hỗ trợ bà con lại tiếp tục là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong đoạn clip được chính hot TikToker chia sẻ cho thấy, Đạt Villa ăn mặc khá giản dị, đi dép tông, lội nước ngập đi hỗ trợ người dân Nghệ An. Anh trao phong bì tận tay cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát sữa và nước uống cho các em nhỏ. Đáng chú ý, nam TikToker cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 3 cháu bé mất bố mẹ vì lũ ở Nghi Lộc, Nghệ An.



Việc làm nhanh chóng và kịp thời của chàng trai trẻ lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong đó không ít kẻ khen, người chê trước hoạt động thiện nguyện này.



Nhiều người, đặc biệt là các fan của Đạt Villa đã dành những lời khen và cảm kích tấm lòng của Đạt Villa. Mọi người cho rằng, việc làm từ thiện là rất dáng quý và nên khuyến khích dù trong hoàn cảnh nào.

"Giờ chính thức bắt đầu làm fan chính cống cho anh Đạt ạ",

"Tự nhiên thấy Đạt villa cũng dễ thương",



"Đi lên từ đáy xã hội cũng giúp được người khác, quay xe cảm ơn 1 lần nhé",

"Tuy ghét nhưng mà đi ủng hộ lại thấy dễ thương. Ai cũng có mặt xấu và mặt tốt mà, gia đình villa mãi đỉnh",...

Tuy nhiên cũng rất nhiều bàn tán, "gièm pha" cho rằng nam TikToker muốn tẩy trắng hình ảnh cho bản thân. Đi làm từ thiện nhưng quay chụp clip như muốn đánh bóng tên tuổi.

"Ghi đạt thôi còn villa là hiểu mục đích rồi",

"Từ thiện người chả chẳng cần quay phim chụp ảnh, câu tương tác đâu. Thấy cô Hằng, bác Dũng có cần phô trương đâu",

"Đánh bóng tên tuổi hay sao in chữ Đạt Villa to thế",

"Từ thiện thì cảm ơn nhưng không ưa thì vẫn thế thôi",

"Tai tiếng dữ quá giờ làm từ thiện",...

Trước đó, vào háng 7 vừa qua, Đạt Villa cũng đã có chuyến đi Hà Giang cùng ekip để trao chăn, chiếu, khăn mặt và một số các vật dụng thiết yếu khác cho bà con vùng cao.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn