Xôn xao giáo viên nói phụ huynh "thần kinh có vấn đề"!

Sáng 5-10, ông Nguyễn Văn Vệ (phụ huynh tại Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông sẽ làm đơn gửi nhà trường và Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột đề nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với cô Tạ Thị Trinh (giáo viên của trường) vì có những tin nhắn xúc phạm ông.

Tin nhắn trong nhóm kín mà cô Trinh nói phụ huynh "Đúng là thần kinh có vấn đề"

Theo ông Vệ, vào dịp trung thu vừa qua, ông thấy trên tài khoản Facebook của cô Trinh đăng hình mâm ngũ quả rất lớn, được điêu khắc tinh xảo để thi đua, chấm điểm chứ không phải là do tự tay học sinh làm. Bên cạnh đó, do nhà ở trước cổng trường, ông Vệ thấy các em mất rất nhiều thời gian giữa trời nắng để chờ chấm điểm mâm ngũ quả là rình rang, không thực chất. Do đó, ông chia sẻ hình ảnh mâm ngũ quả từ Facebook của cô Trinh và viết: "Các bạn hãy nhìn mâm cỗ trung thu do cháu lớp 5 ở Trường tiểu học LTHG (Lê Thị Hồng Gấm -PV) trình bày, có tin nổi không các bạn? Mầm mống của bệnh thành tích là đây. Tôi đã tìm ra nguyên nhân con tôi hay nói dối. Trung thu là của trẻ em hay của người lớn"?. Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vệ nói: "Tôi đăng tải với mục đích góp ý để sau này các cô không chạy theo giải thưởng, lãng phí tiền của phụ huynh nhưng cô Trinh đã nhắn tin vào nhóm kín xúc phạm phụ huynh là không thể chấp nhận được".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cô Trinh thừa nhận mình là người nhắn tin nói phụ huynh bị thần kinh. Theo cô Trinh, phụ huynh đó (ông Vệ) có con học lớp 1 chứ không phải học lớp của cô Trinh chủ nhiệm (lớp 5). Không hiểu sao phụ huynh này đã đăng tải nội dung và bình luận để các phụ huynh lớp cô chủ nhiệm gọi điện nói sao lại dạy học sinh nói dối, bệnh thành tích. Điều đó đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô nên cô Trinh rất bức xúc. Do bức xúc, tức giận, khi thấy mọi người chụp nội dung của phụ huynh viết gửi vào nhóm kín zalo (nhóm của một số giáo viên và nhân viên trong nhà trường) thì cô Trinh có nhắn "đúng là thần kinh có vấn đề".

Trả lời câu hỏi của phóng viên, việc cô nói phụ huynh có vấn đề về thần kinh như vậy đúng hay sai? - cô Trinh nói: "Tôi sẽ nói trong nhóm với mọi người là hãy thông cảm cho tôi vì lúc đó quá bức xúc và nghĩ nhiều người sẽ phản ứng như tôi. Tôi thừa nhận với Ban giám hiệu nhà trường là thiếu kiểm soát lời nói nhưng đây là nhóm kín, còn lý do gì lại lọt ra ngoài thì tôi không biết. Tôi sẽ đăng đàn xin lỗi mọi người vì phải đọc những bình luận của tôi trong lúc tôi thiếu kiểm soát. Riêng phụ huynh đó, tôi sẽ không xin lỗi vì họ xúc phạm tôi quá. Tôi đi dạy 25 năm rồi nhưng chưa làm gì để phụ huynh phiền lòng" - cô Trinh quả quyết.

