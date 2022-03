Xôn xao clip thanh niên ngồi trên ôtô rải nhiều cọc tiền xuống đất

Ngày 23-3, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) Huỳnh Sơn Thái đã chỉ đạo công an huyện xác minh vụ việc thanh niên có hành động phản cảm ngồi trên ô tô rải tiền xuống đất gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thanh niên mặc vest màu trắng, đầu đội mũ đen, ngồi sau xe ô tô bán tải với những cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nam thanh niên ném từng cọc tiền xuống đất

Lời thanh niên này trong clip: "Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình muốn giàu thì nuôi đất". Sau đó, nam thanh niên rải các xấp tiền nhiều mệnh giá khác nhau xuống đất và nói "cho cá ăn nè" rồi cười lớn.

Được biết, clip quay tại đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Khu đất có tổng diện tích 21.600m2 do một người đứng tên sổ đỏ.

Người đàn ông ném từng cọc tiền xuống đất, ảnh cắt từ clip.

Khu đất trên được quy hoạch là đất nông nghiệp nhưng hiện đang được phân thành từng lô, có làm đường và có dấu hiệu phân lô bán nền sai quy định.

Sau khi clip trên lan truyền, chính quyền thị trấn Đất Đỏ và chi nhánh Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Đất Đỏ đã đo đạc, kiểm tra hiện trạng để xử lý.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động