Xôn xao clip "quái xế" chạy xe máy bằng chân, cầm dao "phóng lợn" diễn phố ở Tuyên Quang

Ngày 16/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã triệu tập Trần Văn C. (SN 2006) để làm rõ hành vi điều khiển xe máy bằng chân, tay cầm dao 'phóng lợn' di chuyển trên quốc lộ 2 gây náo loạn.

Hình ảnh thanh niên chạy xe máy cầm theo dao 'phóng lợn'. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe máy BKS 22K4 - 8426 bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, tay cầm hung khí là dao 'phóng lợn' gắn tuýp sắt, lưu thông trên QL2 đoạn từ km21 đến km23 đường Tuyên Quang - Hà Giang.

Đoạn video được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao và phẫn nộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Yên đã khẩn trương điều tra xác minh vụ việc.

Đến 14h30 cũng ngày, Công an huyện Hàm Yên đã xác định được người điều khiển phương tiện là Trần Văn C. (SN 2006, trú tại thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh) nên đã triệu tập là rõ. Sau đó, cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm. Qua xét nghiệm, đối tượng âm tính với các chất ma tuý.

Trần Văn C. và tang vật

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hàm Yên tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Trần Văn Cường để xử lý theo quy định của pháp luật.

