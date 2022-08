Xôn xao clip con dâu ngày đầu về nhà chồng một mình rửa đống chén bát, dân mạng tranh cãi kịch liệt

Sau khi kết hôn, một trong những điều khiến các cô gái quan tâm nhiều nhất chắc hẳn là việc hòa nhập với cuộc sống gia đình nhà chồng. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có nhà yêu thương chiều chuộng con dâu hết mực, không để động tay động chân nhưng cũng có nhà con dâu phải gánh vác, thành thạo tất cả mọi việc.

Những sinh hoạt trong nhà hằng ngày như đi chợ, bếp núc…hay thậm chí là chuyện rửa chén đôi khi cũng là “thử thách” với các nàng dâu.

Nàng dâu một mình rửa đống chén bát ở nhà chồng lúc sáng sớm

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh cô gái đang ngồi một mình rửa đống chén bát. Theo tiết lộ, đây là một nàng dâu trong sáng đầu tiên về nhà chồng.

Nhìn cảnh cô gái luôn tay xử lý xong đống chén bát chất cao như núi gây ra những tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng việc con dâu về nhà chồng rửa bát là chuyện bình thường, có thể do gia đình có cỗ nên bát đĩa mới nhiều như vậy. Bên cạnh đó không ít ý kiến thương cho nàng dâu khi một mình rửa hết đống chén bát, không có ai phụ giúp.

Hình ảnh nàng dâu một mình rửa chén bát ở nhà chồng gây chú ý trên mạng xã hội

Theo những chia sẻ, hiện vẫn có những nơi giữ phong tục là dâu mới về phải rửa bát để hàng xóm, họ hàng thấy và khen ngợi ngoan ngoãn, được tiếng thơm cho gia đình nhà chống lấy được dâu hiền, vợ thảo.

Nhiều người không ngần ngại chia sẻ câu chuyện cá nhân về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sau khi thấy đoạn video này. Đồng thời cho rằng, việc rửa bát sau khi nhà có cỗ là điều cần được mọi người chia sẻ với nhau, không để mỗi nàng dâu mới một mình làm hết như vậy.

Chị Hanh Nhan bình luận: “Trộm vía mỗi lần nhà ăn xong là mẹ chồng thương nên phụ rửa, chứ để mình rửa một mình tới chiều chưa xong”.

Trong khi đó chị Hải Vân chia sẻ: "Nhà mình mẹ chồng còn bắt chồng mình đi rửa bát. Về quê chồng có cỗ thì cả nhà cùng nấu, cùng rửa, hôm nào ít bát thì bà nội chồng bảo mình đi ngủ, chiều ai dậy sớm thì rửa. Nói chung mình lấy chồng được cả nhà chồng đều chiều dù là dâu trưởng".

Chị Hà Nhi cũng cùng quan điểm: "Nói thật nếu chồng mà thấy mình rửa đống bát này một mình chắc chắn anh sẽ vào rửa cùng. Chưa bao giờ nhà chồng để mình phải lụi cụi một mình".

Con dâu và chuyện rửa bát ở nhà chồng

Tưởng chừng như việc rửa bát là chuyện đơn giản, nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày nhưng đôi khi nó cũng là nguồn gốc phát sinh của nhiều mâu thuẫn gia đình. Một mình rửa chén bát có lẽ khiến không ít chị em cảm thấy tủi thân khi không có sự phụ giúp từ phía mọi người.

Trịnh Giang (26 tuổi, Thanh Hoá) đã kết hôn được hơn 2 năm chia sẻ việc dọn dẹp nhà cửa là chuyện bình thường nhưng để con dâu một mình rửa hết chén bát sau khi nhà có việc là có phần vất vả. Nên có sự chia sẻ, hỗ trợ từ phía gia đình để tất cả thêm gần gũi và mối quan hệ của nàng dâu và nhà chồng cũng thêm phần cởi mở hơn. Giang cho biết cảm thấy tội cho những cô gái sau khi cưới phải xắn tay ngay vào việc rửa chén bát ở nhà chồng.

"Mình thấy việc dọn dẹp, rửa chén vốn là chuyện bình thường, kể cả khi chưa lập gia đình. Tuy nhiên nếu con dâu mới về nhà chồng phải một mình rửa bát sau khi tổ chức cỗ thì có phần vất vả, dễ gây tâm lý tủi thân. Nếu được, gia đình nên chia người rửa chén hoặc cùng cô dâu dọn rửa, như này vừa nhanh gọn, vui vẻ và thêm phần gắn kết giữa các thành viên nhà chồng và cô dâu mới" - Trịnh Giang chia sẻ.

Theo Trịnh Giang, nên có sự san sẻ trong gia đình kể cả những việc nhỏ như rửa bát

Cùng chung quan điểm này, chị Thảo Nhi (30 tuổi, Đồng Nai) lấy chồng ở Hà Tĩnh cho biết chị cảm thấy may mắn khi được gia đình nhà chồng hiểu và san sẻ việc nhà. Sau khi cưới, mẹ chồng thường dặn dò nghỉ ngơi, chuyện rửa dọn được mọi người trong nhà chia sẻ nhau cùng làm. Tuy nhiên ở phận làm dâu, chị Nhi cũng chủ động làm cùng để dần quen với nếp sống nhà chồng và thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ nhất hằng ngày.

"Chuyện rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa vốn là chuyện nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, đừng nên biến nó thành vấn đề to tát, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay với các thành viên trong gia đình" - Chị Nhi bày tỏ.

Cô Phạm Lành (58 tuổi, TP.HCM) chia sẻ việc quá khắt khe với con dâu trong chuyện nhỏ như rửa bát vô tình đẩy con vào thế khó xử, khiến mối quan hệ trong gia đình thêm căng thẳng vì những điều không đáng. Chính vì vậy cô luôn hướng đến việc cảm thông với con dâu, đặc biệt trong các công việc nhà, hỗ trợ để con cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng khi bước vào một cuộc sống mới.

Việc rửa bát trong nhà vốn dĩ không phải là điều quá to tát để phải rạch ròi ai rửa ai không. Chính vì vậy thay vì biến nó thành áp lực, hãy san sẻ, giúp đỡ cho nhau để những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cũng trở thành một sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình.

