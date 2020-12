Xôn xao clip cô giáo vụt học sinh mầm non túi bụi vì vẽ bậy lên tường, lôi vào chỗ khuất camera

Sự việc xảy ra trong chiều ngày 3/12 tại một trường mầm non ở Nha Trang. Theo đoạn clip, một nữ giáo viên bất ngờ phát hiện vài học sinh đang vẽ lên tường. Cô này lao đến đánh túi bụi vào tay các em. Không những thế, người phụ nữ còn kéo tay 2 học sinh một cách thô bạo vào nơi khuất camera.

Nữ giáo viên tiếp tục giậm chân, quát tháo cả lớp vì bức tường bị bôi bẩn. Đỉnh điểm, người này dùng đồ chơi bằng nhựa khá lớn, lao vào chỗ khuất của camera và được cho là để đánh các học sinh bên trong.

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao clip nữ giáo viên, vụt học sinh mầm non túi bụi vì vẽ bậy lên tường

Đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc với hành động bạo lực của nữ giáo viên.

"Trẻ con nghịch ngợm là điều không thể tránh khỏi. Tại sao lại dạy chúng bằng cách đánh liên tiếp như vậy. Tâm lý trẻ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ", tài khoản Vân Trang chỉ trích.

"Cô giáo mà hành xử như vậy là không thể chấp nhận. Xác định làm giáo dục mầm non thì phải hết sức kiên nhẫn với học sinh chứ! Tội nghiệp bọn trẻ bị đánh ghê quá!", một dân mạng khác bình luận.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc