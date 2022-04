Xôn xao clip cháy lâu đài 'trăm tỷ', khói lửa bốc lên nghi ngút khiến nhiều người sợ hãi

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một lâu đài đang bốc cháy dữ dội. Theo đoạn clip, một căn nhà được xây theo kiến trúc dạng lâu đài đang cháy rực lửa, cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phía bên ngoài có nhiều người nhưng cũng đành bất lực vì ngọn lửa đã cháy lớn, lan rộng trong căn nhà.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã điều động xe cứu hoả đến hiện trường.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đa số mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi căn nhà bốc cháy lớn vì hầu hết những căn nhà đắt giá thường được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy kỹ lưỡng.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn