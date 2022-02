Xô xát ở quán bún vì khách xin thêm rau, chủ quán phàn nàn rồi cầm ghế phang tới tấp

Camera ghi lại vụ xô xát mới đây ở quán bún tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo diễn biến đoạn clip, vị khách áo sơ mi trắng có tới quán và gọi xin thêm rau ăn kèm. Không rõ thái độ cũng như lời nói của vị khách ra sao song chủ quán không đeo khẩu trang đứng ở gần đó, đã nổi cáu, quay lại phàn nàn.

Xô xát ở quán bún, chủ quán phàn nàn rồi cầm ghế phang tới tấp

Người đàn ông bực dọc vì khách "tối ngày xin thêm rau, ăn gần hết rồi vẫn xin", khiến ông vừa phải dọn bàn vừa phải phục vụ.

Cả hai bên đôi co một hồi, bất ngờ, vị khách cầm món đồ thủy tinh tại quán ném toang xuống đất. Chủ quán cũng tức khí, cầm chiếc ghế nhựa đuổi theo, phang mạnh vào người đàn ông kia.

Những người có mặt tại quán ăn đã chứng kiến vụ ẩu đả và chạy lại can ngăn hai người đàn ông nóng tính. Vụ việc hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc