Xét xử gian lận ở Sơn La: Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT lĩnh án 9 năm tù

Sau một tuần xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, TAND tỉnh Sơn La đã đưa ra phán quyết cuối cùng

Cụ thể, với tội danh “Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị cáo Lò Văn Huynh bị tuyên phạt 21 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Nga bị phạt 19 năm 6 tháng; Trần Xuân Yến phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tuyên phạt 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm và phạt tiền 50 triệu.

Đối với bị cáo Cầm Thị Bun Sọn bị tuyên phạt về tội “Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” 10 năm tù. Đặng Hữu Thủy phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị phạt 8 năm tù và phạt tiền 20 triệu đồng.

Cùng tội “Đưa hối lộ” bị cáo Trần Văn Điện bị phạt 9 năm tù; Nguyễn Minh Khoa bị phạt 8 năm tù; Lò Thị Trường bị phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo và Hoàng Thị Thành bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, trả tự do tại tòa.

Cùng tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” bị cáo Đỗ Khắc Hưng bị phạt 3 năm tù; Đinh Hải Sơn bị phạt 24 tháng tù, cả 2 bị cáo cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Nhàn bị phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga

Theo cáo buộc, bị cáo Lò Văn Huynh (Cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) là phó Ban Chấm thi kiêm phụ trách chấm môn tự luận, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để trực tiếp thỏa thuận, nhận 1,3 tỷ đồng để nâng điểm cho nhiều thí sinh. Huynh còn nhận thông tin 4 thí sinh khác nhờ nâng điểm.

Tối 30/6/2018, Huynh cùng các bị cáo Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy (là giáo viên, cán bộ Sở GD&ĐT) rút bài thi trắc nghiệm để sửa, nâng điểm cho 32 thí sinh. Môn tự luận, Huynh cùng Nga và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí) cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm cho 12 thí sinh. Bị cáo Trần Xuân Yến – Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT, là Tổ trưởng tổ xử lý bài trắc nghiệm đã làm trái công vụ, nhận thông tin 13 thí sinh, chuyển cho Nga để nhờ nâng điểm.

Yến còn đồng thuận, cho phép Nga, Thủy và Sọn rút bài thi trắc nghiệm mang về nhà Thủy để sửa bài, nâng điểm. Khi thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc, Yến đã chỉ đạo Nga xóa dữ liệu trên máy tính nhằm che giấu sai phạm. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, trong quá trình làm nhiệm vụ đã lợi dụng để thỏa thuận, nhận 1,04 tỷ đồng từ Trần Văn Điện (cán bộ giáo dục) để nâng điểm cho 4 thí sinh.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Trần Xuân Yến bị tuyên phạt 9 năm tù

Trong thời gian chấm thi, Nga còn trực tiếp nhận thông tin của 16 thí sinh và thông qua các bị cáo Thủy, Yến, Huynh, Nhàn cùng 2 cựu công an là Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn rút bài, sửa nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho 40 thí sinh. Cựu thiếu tá Nguyễn Minh Khoa (Phó phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Sơn La) bị cáo buộc đã thỏa thuận và đưa cho Lò Văn Huynh 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Cơ quan tố tụng còn xác định 7 trong tổng số 12 bị cáo trong vụ án có hành vi đưa và nhận hối lộ gần 2,8 tỷ đồng để nâng điểm cho thí sinh. Tại tòa, Nguyễn Minh Khoa, Trần Xuân Yến, Trần Văn Điện phủ nhận cáo buộc của VKS. 3 bị cáo đề nghị tòa tuyên vô tội. 9 bị cáo còn lại thừa nhận phạm tội, mong được giảm án. HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của một số bị cáo rất nghiêm trọng, có bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, làm mất cơ hội học tập của nhiều học sinh trong quá trình học tập và thi cử. Việc nâng điểm thi còn gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục và làm mất tính uy nghiêm của kỳ thi mang tầm quốc gia.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông