Xem cầu thủ ôm mặt đau đớn sau khi ghi bàn vì... bị gãy răng

Xem tiền vệ Paulo Henrique Ganso ôm mặt đau đớn sau khi ghi bàn vì bị gãy răng - Nguồn: Ole

Từ quả tạt bóng bên cánh phải của đồng đội ở phút 36, Paulo Henrique Ganso đã dũng mãnh lao vào đánh đầu tung lưới Coritiba để giúp Fluminense nâng tỉ số lên 2-0. Nhưng thay vì ăn mừng bàn thắng như mọi khi thì Paulo Henrique Ganso đã phải ôm mặt đau đớn.

Lý do là khi nỗ lực đánh đầu, Paulo Henrique Ganso đã đập mặt vào đầu của hậu vệ Matheus Alexandre (Coritiba). Hậu quả là Paulo Henrique Ganso đã bị gãy một cái răng và ngay sau trận đấu anh phải đến nha sĩ để làm lại cái răng mới.

Đáng tiếc là sự trả giá của Paulo Henrique Ganso đã không được đền đáp, khi Fluminense chơi lỏng lẻo và để thủng lưới 3 bàn ở hiệp hai đành nhận thất bại chung cuộc 2-3. Trận thua này khiến Fluminense rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Paulo Henrique Ganso từng là đồng đội của Neymar ở Santos với 159 trận ra sân, ghi 35 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng từng sang châu Âu chơi bóng cho Sevilla ở La Liga và Amiens tại Ligue 1. Ngôi sao 32 tuổi này cũng từng 8 lần khoác áo đội tuyển Brazil.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ