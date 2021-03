Xem camera an ninh, ông bố "cười chảy nước mắt" vì phản ứng của 2 cậu con trai khi thấy mình về

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại phản ứng của 2 cậu bé khi thấy người lớn về nhà đã ngay lập tức níu kéo sự chú ý theo dõi từ số đông.

Chẳng là thời điểm đó, cả 2 anh em tự trông nhau ở nhà. Chúng nằm trên võng, ăn vặt rồi xem tivi một cách rất vui vẻ. Thế nhưng dường như nghe thấy tiếng xe, hay tiếng nói của bố từ xa, chúng liền bật dậy như lò xò.

2 anh em chẳng ai bảo ai, liền bắt tay vào việc dọn dẹp đồ đang vương vãi trên sàn nhà, tắt tivi để bố không thể có cớ nhiếc mắng.

2 cậu bé đang ôm nhau nằm trên võng xem tivi, ăn vặt (Ảnh cắt từ clip)

Nghe ngóng thấy người lớn về, chúng liền bật dậy rồi lao đi dọn nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Sự phối hợp nhịp nhàng và nhuần nhuyễn của 2 cậu bé trai láu cá này thực sự khiến tất cả phải bật cười.

Your browser does not support the video tag.

Thấy người lớn về nhà, 2 cậu bé lập tức tắt tivi, dọn dẹp nhà cửa

Tác giả: PV

Nguồn tin: Nhịp sống Việt