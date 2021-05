Xe tự lái Hiếu Nghĩa, chất lượng, uy tín phục vụ khách hàng

Ấp ủ kinh doanh xe tự lái trên địa bàn Nghệ An, anh Nguyễn Trung Hiếu đã cho ra đời xe tự lái Hiếu Nghĩa. Những ngày đầu, vốn ít, nhân lực mỏng, khách hàng chưa ai biết đến nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Kiên trì với sự lựa chọn của mình, anh Hiếu động viên mọi người chờ đợi ngày được khách hàng ghi nhận.

Với 30 đầu xe, cho thuê xe tự lái Hiếu Nghĩa mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn

Với phương châm “Chất lượng, uy tín, tận tâm”, xe tự lái Hiếu Nghĩa đã và đang được nhiều khách hàng trong tỉnh Nghệ An đón nhận. Nhiều năm nay, khách hàng đến thuê xe tự lái của Hiếu Nghĩa ở 40, Phan Chu Trinh, P. Đội Cung, Tp. Vinh, Nghệ An hoặc số 44 Nguyễn Du, P. Bến Thuỷ, Tp Vinh, Nghệ An sẽ rất ấn tượng bởi đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình và dàn xe cực “chất”. Ít ai biết được rằng, để doanh nghiệp đi đến hôm nay đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.

Ban đầu, khi mới thành lập và đi vào hoạt động, vốn thì mỏng, khách hàng không có nên có những tháng số tiền bỏ ra còn bị âm. Dù vậy, anh Hiếu cùng với những cộng sự của mình vẫn kiên trì làm việc và chờ ngày Hiếu Nghĩa được khách hàng tìm đến với lòng tin "trời sẽ không phụ lòng người".

Cho thuê xe tự lái Hiếu Nghĩa có nhiều loại xe đến từ các thương hiệu như Toyota, Kia, Hyundai, Chevrolet, vinfast, mercedes, mazda…

"Để tạo niềm tin và uy tín với khách hàng, chúng tôi luôn trăn trở đổi mới dịch vụ, có nhiều ưu đãi, đồng hành, hỗ trợ tốt nhất mang đến sự thoải mái cho khách hàng. Hiện nay, đội ngũ xe của Hiếu Nghĩa toàn là xe mới, nhiều hãng từ bình dân đến cao cấp mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn", ông Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Công ty cho thuê xe tự lái Hiếu Nghĩa cho biết.

Hiện nay, khi mà nhu cầu cần thuê xe của người dân ngày càng lớn thì xe tự lái Hiếu Nghĩa cũng được nhiều người tìm đến hơn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Hiếu Nghĩa có 30 đầu xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ từ nhiều thương hiệu như Toyota, Kia, Hyundai, Chevrolet, vinfast, mercedes, mazda…

Tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cho thuê xe tự lái Hiếu Nghĩa mang đến cho khách hàng sự phục vụ hoàn hảo nhất

Ở tự lái Hiếu Nghĩa mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng như phòng kĩ thuật thì có nhiệm vụ theo dõi số lượng hàng hóa còn trong kho, cập nhật km xe cần thay dầu và lập hồ sơ kỹ thuật xe; phòng tổng đài thì chịu trách nhiệm trực tổng đài, nhận lịch xe, điều phối lịch xe sao cho hợp lý.....Tất cả đều làm việc một cách rất chuyên nghiệp.

Chính vì sự trách nhiệm trong công việc, Hiếu Nghĩa tự hào mình là doanh nghiệp đi tiên phong hình thành trung tâm chăm sóc khách hàng đối với lĩnh vực cho thuê xe tự lái tại Nghệ An.

Ngoài kinh doanh cho thuê xe tự lái, anh Hiếu còn có thêm các dịch vụ như cho thuê xe hoa, xe đưa đón khách ra sân bay hay những chiếc xe du lịch chạy hợp đồng. “Dù xe tự lái hay các dịch vụ khách, Hiếu Nghĩa tự tin sẽ mang đến cho khách hạng sự phụ vụ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp nhất”, anh Hiếu chia sẻ thêm.

Ngoài cho thuê xe tự lái, Hiếu Nghĩa còn có thêm dịch vụ cho thuê xe hoa, xe chở khách ra sân bay, xe hợp đồng du lịch

Với những cố gắng của mình, tập thể từ nhân viên đến lãnh đạo của Hiếu Nghĩa đã tạo nên một thương hiệu chăm sóc, phục vụ khách hàng đầy uy tín. Chia sẻ về định hướng thời gian tới “thủ lĩnh” của Hiếu Nghĩa đầy ắp dự định nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ; gia tăng số lượng xe nhằm mang đến cho khách hàng sự tin tưởng, yên tâm nhất.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn