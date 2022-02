Xe tải trôi dốc đâm sập nhà dân khiến 2 bé tử vong, camera ghi lại khoảnh khắc thương tâm

Vụ xe tải tự trôi dốc, tông sập nhà dân ở Di Linh, Lâm Đồng khiến 1 bé 2 tuổi, 1 bé 4 tuổi tử vong thương tâm từng gây xôn xao dư luận ngày 14/2 vừa qua. Sau gần 10 ngày, mới đây trên các diễn đàn giao thông đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn ra vụ tai nạn.

Theo camera an ninh của một nhà dân gần đó cho thấy, đoạn đường lưu thông khá vắng vẻ. Bỗng một chiếc xe tải trôi dốc, tông thẳng vào một ngôi nhà của người dân bên đường. Tiếng đổ nát khiến những người hàng xóm từ phía bên đối diện la hét thất thanh, vội vã chạy sang hiện trường tìm cách giúp đỡ người bị nạn.

Xe tải tụt dốc đâm sập nhà dân, clip bóc "thảm cảnh" kinh hoàng

Được biết, tài xế xe tải là anh Bùi Minh Lúc (32 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc), thời điểm đó đang đi giao gạch cho khách. Khi anh Lúc xuống xe để kiểm tra làn đường, lúc quay lại cabin, chiếc xe cứ thế trôi tự do, lao thẳng vào căn nhà gỗ của gia đình anh K’Tuyn

Lúc vụ việc xảy ra trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh K’Tuyn và 2 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Ka Sụy (4 tuổi) và K’Bin (2 tuổi), con gái và con trai của vợ chồng anh K’Tuyn, tử vong tại chỗ.

Anh K'Tuyn cũng bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

Hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc