Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom bị triệu hồi

Lệnh triệu hồi từ nhà sản xuất là một phần không thể thiếu trong ngành công nghiệp ôtô. Cả Rolls-Royce, nhà sản xuất ôtô sang siêu sang với các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, cũng không thể miễn nhiễm với việc triệu hồi.

Mới đây, một vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin giải trí trên Rolls-Royce Phantom đã được phát hiện, ảnh hưởng đến hàng trăm chiếc xe và có thể gây ra nguy cơ thiếu an toàn tiềm ẩn.

Rolls-Royce Phantom bị triệu hồi vì lỗi phần mềm trên màn hình thông tin giải trí. Ảnh: CarBuzz.

Theo báo cáo của Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ, những chiếc Phantom gặp lỗi khi được mở khóa hoặc cửa bên phía người lái được mở ra, màn hình thông tin giải trí ở trung tâm đôi khi gặp lỗi phần mềm, dẫn đến việc hoạt động không chính xác, không truyền tải tín hiệu nhận được từ hệ thống camera quan sát ở phía sau khi lùi xe, tạo nên sự bất tiện cho khách hàng.

Có tổng cộng 442 chiếc Rolls-Royce Phantom được sản xuất trong giai đoạn 2019-2022 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Hãng xe sang Anh quốc lần đầu tiên nhận được cảnh báo về lỗi này vào tháng 6/2020 sau khi nhận được khiếu nại từ chủ sở hữu một chiếc Rolls-Royce Phantom 2020 tại Mỹ. Sau khi tiến hành điều tra, Rolls-Royce phát hiện ra rằng lỗi phần mềm trên màn hình thông tin giải trí đã gây ra sự cố.

Khá may mắn khi Rolls-Royce và Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ chưa ghi nhận thêm về bất kỳ tai nạn nào do lỗi này gây ra. Để khắc phục sự cố, chủ sở hữu của các mẫu xe bị ảnh hưởng sẽ được Rolls-Royce thông báo để sắp xếp lịch bảo dưỡng với đại lý được ủy quyền tại địa phương và được cập nhật phần mềm miễn phí.

Hiện vẫn chưa rõ những chiếc Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Tác giả: Anh Xuân

Nguồn tin: zingnews.vn