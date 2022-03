Xe ô tô 4 chỗ nửa đêm lao thẳng vào nhà dân tại Quảng Ninh

Được biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2h55 sáng 17/3, trong clip, xe ô tô 4 chỗ đang chạy với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ mất lái, lao vào nhà người dân.

Clip ô tô lao thẳng vào nhà dân do camera chủ nhà ghi lại được.

Cụ thể, vào thời gian trên chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Porsche BKS: 30E - 36.335 do anh Nguyễn Quang Anh (SN 1981, HKTT tổ 6 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) điều khiển chạy từ hướng Hạ Long - Cẩm Phả, khi đến lối rẽ ra đường Vũng Đục do không làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng vào cổng số nhà 239, tổ 62 A, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người phụ nữ ngồi bên ghế phụ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ của kính, gạch vữa vương vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng TP cẩm Phả đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus