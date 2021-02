Xe máy vượt ẩu khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh FB.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 6h sáng nay (28/2), trên đường tỉnh 261, đoạn qua Km 40+50, thuộc cầu Trâu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, va chạm xảy ra liên tiếp giữa xe ô tô tải BKS 20C-147.33 do tài xế Nguyễn Văn Minh (SN 1990, ở Thành Công, Phổ Yên) điều khiển đi hướng từ Đắc Sơn đi Ba Hàng và xe máy BKS 20H1-471.01 do Nguyễn Thị Lợi (SN 1981, ở xóm Lầy 5, xã Minh Đức, Phổ Yên) điều khiển, chở sau là mẹ đẻ tên Vũ Thị Dậu ở cùng địa chỉ đi cùng chiều, phía sau ô tô tải và xe máy 20F1-191.30 do anh Trần Văn Linh (SN 1990, ở Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên) điều khiển đi chiều ngược lại.

Hậu quả: Bà Dậu tử vong tại chỗ, chị Lợi bị gãy nát, rời cánh tay phải, anh Linh bị thương nhẹ; cả 3 phương tiện bị hư hỏng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tại thời điểm trên, chị Lợi đã điều khiển xe máy vượt ô tô dẫn đến tự ngã ra đường và va chạm vào xe máy do anh Linh điều khiển. Đúng lúc này, chiếc ô tô tải đi đến chèn qua người chị Lợi và bà Dậu.

Hiện, Đội CSGT Công an thị xã Phổ Yên đang tích cực phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

