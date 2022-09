Xe máy va chạm xe khách, cô gái tử vong thương tâm

Theo đó, hơn 18 giờ cùng ngày, xe khách BS: 50LD-148.11 chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi TPHCM.

Khi vừa qua khỏi khu công nghiệp Visip được 100m (thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An) thì va chạm với xe máy BS: 67E1-156.22 do một cô gái cầm lái chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm làm cho cô gái ngã xuống đường, bị bánh xe khách cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy, chiếc xe khách dừng cách đó hơn 5m.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tới hơn 20 giờ, hiện trường được giải tỏa.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thanh T (20 tuổi, quê An Giang).

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn