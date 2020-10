Xe máy đua giảm giá, khuyến mại “cứu” doanh số

Thị trường xe máy đang sôi động trở lại sau dịch Covid-19, tuy nhiên nhiều nhận định doanh số cả năm sẽ không bằng được năm 2019

Từ đầu năm 2020, thị trường xe máy Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19 khiến doanh số sụt giảm. Để tranh thủ thời điểm mua sắm cuối năm, các hãng xe đang đẩy mạnh ưu đãi để tăng sức mua, duy trì doanh số bằng với năm trước.

Hãng xe “tung chiêu”, thị trường sôi động trở lại

Theo các chuyên gia, thời điểm cuối năm bao giờ cũng là khoảng thời gian các hãng xe máy tập trung chạy nước rút nhằm hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra cho cả năm.

Tranh thủ thời điểm người dân có nhu cầu mua sắm lớn và sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, một loạt các hãng xe máy như: Yamaha, SYM, Honda... đang đua nhau đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng.

Điển hình như Yamaha Motor Việt Nam đang có chương trình tặng 2 triệu đồng cho khách mua các mẫu xe tay ga của hãng như: Grande, Janus, Latte hoặc Freego và 1,5 triệu đồng đối với Exciter. Khách hàng khi mua bất kỳ mẫu xe nào của Yamaha còn nhận được quà tặng là mũ bảo hiểm chính hãng.

Trong khi đó, SYM hỗ trợ một phần phí trước bạ cho khách mua xe, có giá trị khoảng 1,3 - 1,7 triệu đồng, tùy từng mẫu xe, kể cả các phiên bản mới nhất.

Tuy không giảm giá xe, nhưng Piaggio Việt Nam cũng có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua các dòng xe: Liberty, Medley, Zip, Vespa. Theo đó khách hàng mua các mẫu xe trên sẽ chỉ cần trả trước 35 triệu đồng, số tiền còn lại được trả góp không tính lãi suất. Thêm vào đó, hãng xe Ý còn tặng bảo hiểm sức khỏe cho khách mua xe với quyền lợi lên đến 50 triệu đồng.

Đối với Honda Việt Nam, bên cạnh những ưu đãi dành cho xe phân khối lớn từ chính hãng, một số đại lý của hãng này (HEAD) cũng có các chương trình ưu đãi, giảm giá riêng dành cho khách hàng.

Ví dụ, tại HEAD Hồng Hạnh (Lê Đức Thọ, Hà Nội), trong tháng 10, đại lý này liên tục tung ưu đãi trợ giá sản phẩm từ 3 - 4,5 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe, hay hỗ trợ thuế trước bạ 4 triệu đồng đối với khách hàng mua xe Winner X.

Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm bộ quà lên tới 1,5 triệu đồng. Với khách hàng là sinh viên sẽ được tặng thêm phần quà gồm sổ tay, bình nước, mũ vải và giảm 50% phí dịch vụ làm đăng ký xe.

Anh Hải, nhân viên tại đại lý này cho biết, so với tháng 9, doanh số tháng 10 tại cửa hàng đã có sự tăng trưởng mạnh, tính đến hết ngày 27/10, có khoảng 300 xe được bán ra, xấp xỉ lượng xe bán ra cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, do nhu cầu mua sắm giảm nên giá các mẫu xe tại đại lý cũng đang bán thấp hơn so với giá các năm trước. Điển hình như xe Vision bản cao nhất giá hiện tại là 34 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với năm 2019. Thậm chí nhiều mẫu xe như Airblade, PCX cũng đang bán bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất.

Tuy nhiên, anh Hải cũng chia sẻ, giống như các năm, đây có thể là tháng có doanh số cao nhất tại cửa hàng, do lượng khách hàng tránh tháng Ngâu không mua xe để dành sang tháng 10. Ngoài ra, đây cũng là tháng nhập học của học sinh, sinh viên nên nhu cầu mua sắm xe tăng cao.

Tuy thị trường xe máy đang có sự tăng trưởng nhưng doanh số cả năm 2020 chắc chắn không thể đạt bằng năm ngoái

Doanh số khó bằng năm trước

Theo thống kê mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng của 5 thành viên (Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM) trong quý III đạt tổng cộng 677.739 chiếc, giảm 18,49% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng 9 tháng đầu năm 2020, thị trường Việt Nam mới chỉ tiêu thụ được 1.927.736 chiếc xe máy, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2019 bán khoảng 2,33 triệu xe).

Dù tình hình kinh doanh đang có sự khởi sắc nhưng theo một vài đại lý nhận định, để đạt được tổng doanh số cả năm bằng với năm 2019 sẽ rất khó bởi doanh số 3 quý đầu năm đã sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, đại diện VAMM cho biết, thông thường để nhận định thị trường sẽ tính theo mùa bán hàng và quý III, IV sẽ bán chạy hơn so với những quý còn lại. Năm nay, chắc chắn doanh số những tháng cuối năm sẽ có sự tăng trưởng so với trước đó, nhưng nếu để tính chuẩn xác nhất sự tăng trưởng phải so với cùng kỳ năm trước.

“Tuy thị trường đang có sự tăng trưởng nhưng doanh số cả năm 2020 chắc chắn không thể đạt bằng năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19”, đại diện VAMM đưa ra nhận định.

Ông Trịnh Mai Lâm, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Yamaha Motor Việt Nam cho biết, tình hình kinh doanh của hãng đang có dấu hiệu khởi sắc, bán tốt lên. Nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 nên trước đó ước tính doanh số bán xe của hãng cũng đã sụt giảm khoảng 15% so với năm trước và có thể, lượng xe bán ra của Yamaha năm 2020 không thể bằng so với năm 2019.

Tuy vậy, hãng đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá đối với những mẫu xe chủ lực như Grande, Exciter… để kích thích mua sắm, tăng doanh số.

Đại diện Honda Việt Nam cho hay, từ đầu năm, không chỉ Honda mà tất cả các hãng xe đều đặt mục tiêu tăng trưởng. Nhưng năm 2020, vì dịch bệnh Covid-19 đã mất một vài tháng không bán được xe. Dù kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, song việc đạt doanh số bằng năm ngoái là điều rất khó.

