Xe máy đâm nhau trực diện, 2 người bị thương

Vào khoảng 17h ngày 17/2, tại quốc lộ 7A đoạn đường giao nhau khu vực trước UBND thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy, khiến nạn nhân phải cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin ban đầu, chiếc xe máy biển số 37C1-14104 do chị Nguyễn Thị O. (SN 1983) trú tại khối 6, thị trấn Con Cuông điều khiển đi sang đường đã đâm vào chiếc xe biển kiểm soát 37Z9-8483 do chị Vi Thị T. (SN 1983) trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông điều khiển.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Hậu quả khiến chị O. đi viện cấp cứu, chị T. bị xây xát. Còn hai xe máy bị hư hỏng nặng, vụ tai nạn xảy ra làm ách tắc giao thông khoảng gần 1 tiếng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cả 2 không chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ quá nhanh nên đã gây vụ tai nạn nói trên.

