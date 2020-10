Xe khách đấu đầu xe đầu kéo trong đêm, 2 người chết, 10 bị thương

Lực lượng cứu hộ giải cứu người mắc kẹt trên xe khách gặp nạn

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy vào lúc khoảng 0h40 ngày 15/10. Thời điểm trên, tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo 51C - 907.23 kéo theo rơ-moóc 51R - 149.29 chạy trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 9 trên đường dẫn thì tông vào xe ô tô khách 93B - 004.07 (chưa rõ người điều khiển) chở theo khoảng 40 hành khách chạy chiều ngược lại.

>>> Clip giải cứu người mắc kẹt trên xe khách gặp nạn:

Hậu quả, 2 người chết tại chỗ được xác định là 2 hành khách trên xe. Khoảng 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Cả 2 xe liên quan vụ TNGT bị hư hỏng nặng.

Lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã huy động hàng chục chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu tài xế xe khách cùng nhiều hành khách bị mắc kẹt lại trên xe và điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: atgt.vn