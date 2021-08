Xế hộp CX5 "phơi bụng" giữa đường, tài xế thoát nạn thần kỳ

Khoảng 17h30 chiều 10/8, chiếc ôtô Mazda CX-5 biển Hà Tĩnh do một nam thanh niên điều khiển chạy theo hướng từ thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), qua TP Vinh - Nghệ An.

Khi vừa qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 hơn 100 mét, chiếc xe bất ngờ đâm vào trụ một chiếc cột điện ở dải phân cách đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng, do đâm phải cột điện chiếu sáng ở giải phân cách, chiếc xe lật ngửa nằm chỏng chơ giữa đường Nguyễn Du.

Rất may mắn, tài xế, không hề bị thương, bình tĩnh đạp cửa thoát ra ngoài.

Trước khi xảy ra va chạm, một tiếng nổ lớn xuất phát từ chiếc xe bị nạn.

Điều đáng nói là, thời điểm xe bị tai nạn đang là giờ cao điểm, xe cộ đi lại rất đông song khi chiếc ô tô sau khi đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa, nhưng nhiều phương tiện chạy gần đó cũng rất may mắn không bị va quẹt.

Chiếc ô tô bị lật ngửa, hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, kính ô tô bị vỡ vụn, văng tung tóe, cột điện chiếu sáng được trồng chắc chắn bằng trụ bê tông bị húc sập hoàn toàn.

Theo nhận định, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do bánh trước của chiếc xe bị nổ, dẫn đến mất lái.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus