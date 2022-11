Xế hộp bốc cháy dữ dội trong đêm, lái xe kịp thoát ra ngoài

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 20h, ngày 31/10, trên quốc lộ 7, đoạn đi qua thôn 7, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Vào thời gian trên, một chiếc xe con (chưa rõ biển số) chạy trên quốc lộ 7 hướng từ huyện Đô Lương - Anh Sơn. Khi tới địa bàn xóm 7, xã Khai Sơn thì bất ngờ bốc cháy. Lái xe kịp chạy ra ngoài.

Your browser does not support the video tag.

Xe con bốc cháy dữ dội trong đêm (Clip bạn đọc cung cấp)

Trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe. Nhận được tin báo, chính quyền xã Khai Sơn và người dân huy động lực lượng tham gia cứu hỏa. Tuy nhiên, do không có phương tiện lại thiếu nước chữa cháy nên ngọn lửa không được khống chế.

Chiếc xe hư hỏng hoàn toàn sau khi ngọn lửa thiêu (Ảnh: Trung Hiếu).

"Tôi có nghe anh em báo cáo chiếc xe bị cháy là một người dân ở huyện Yên Thành. Khi xe cháy, người đàn ông này đã thoát ra ngoài nên không việc gì. Ngọn lửa sau đó đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe", ông Đặng Đình Luận, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí