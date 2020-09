Xe đưa đón học sinh bị tàu hỏa húc văng, 6 học sinh bị thương

Tối 29.9, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm việc với tài xế xe đưa đón học sinh Trường tiểu học Lý Nam Đế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 6 học sinh bị thương.

Tàu hỏa húc xe đưa đón học sinh văng xa 20m, 6 học sinh bị thương