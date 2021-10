Xe đầu kéo cán chết người lúc nửa đêm rồi chạy khỏi hiện trường

Ngày 31-10, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra, truy xét một chiếc xe đầu kéo cán chết người rồi bỏ chạy trên quốc lộ 1K.

Theo thông tin ban đầu, gần 0 giờ sáng, một người đàn ông chạy xe máy BS: 59T1-711.42 trên quốc lộ 1K hướng TP.HCM đi Biên Hòa.

Khi đến đoạn qua khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP Dĩ An thì phát hiện có xe tải đậu phía trước khiến người đàn ông loạng choạng tay lái ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vừa lúc này, một xe đầu kéo chạy phía sau tới đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đáng nói sau tai nạn, chiếc xe đầu kéo nói trên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP.Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Trong khi đó tuyến đường nói trên lâu nay đèn chiếu sáng không hoạt động, ảnh hưởng tầm nhìn nên liên tục xảy ra tai nạn.

Hiện công an đang trích xuất camera để truy tìm phương tiện.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn