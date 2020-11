Xe công nông bị lật khi qua dòng nước lũ, một sinh viên tử nạn

Một xe công nông chở người dân qua đoạn nước lũ chảy xiết ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Trưa 13-11, ông Trần Quốc Thắng, chủ tịch UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), cho biết sáng cùng ngày tại xã Quảng An xảy ra vụ lật xe công nông khi vượt qua đoạn nước ngập khiến một nữ sinh viên đang học tại Đại học Huế thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm 13-11, một người dân ở làng An Xuân Tây, xã Quảng An dùng xe công nông chở 3 người, trong đó có Trần Thị Ngọc H. (19 tuổi, sinh viên năm thứ 2, khoa du lịch, Đại học Huế) đi từ xã Quảng An qua thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) để lên TP Huế.

Khi đến đoạn đường nằm giữa cánh đồng nước mênh mông ở thôn Mỹ Xã, xã Quảng An, gặp dòng nước lũ chảy xiết và gió to khiến chiếc xe công nông bị lật xuống ruộng. Hậu quả, H. bị xe công nông đè tử vong. Ba người còn lại trên xe bị thương.

Theo ông Lê Văn Hải, chủ tịch UBND xã Quảng An, ba ngày nay nhiều thôn ở xã Quảng An ngập sâu hơn 1m do nước sông Bồ dâng cao. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền hoặc xe công nông.

"Sau sự việc xảy ra, UBND xã đã cử lực lượng đến ngay hiện trường cứu hộ. Khoảng 8h, thi thể em H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, ba người dân còn lại đã dần ổn định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi lại qua các tuyến đường ngập sâu khi nước lũ vẫn ở mức cao", ông Hải cho biết.

Tác giả: Phước Tuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ