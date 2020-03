Xe chở phạm nhân nổ lốp, một cảnh sát tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ xe chở phạm nhân gặp nạn khiến một cảnh sát tử vong.

Theo công an địa phương, chiều 13/3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý (cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân (cán bộ Đội chính trị - hậu cần) thực hiện nhiệm vụ áp giải 2 phạm nhân về trại tạm giam công an tỉnh tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô.

Thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân là người điều khiển xe. Khi đến quốc lộ 1, đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, xe bất ngờ nổ lốp.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đổ mưa. Xe chở phạm nhân mất lái, đâm cột đèn cao áp bên đường rồi lật ngang.

Vụ tai nạn khiến đại úy Đinh Văn Quý tử vong. Hai chiến sĩ công an còn lại và 2 phạm nhân bị thương nhẹ, đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo công an tỉnh cũng quyết định tổ chức tang lễ cho đại úy Đinh Văn Quý theo nghi lễ lực lượng công an nhân dân.

Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

