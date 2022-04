Xe cá viên chiên "lạ đời" nhất Việt Nam: Khách tới mua phải tự làm thay cô chủ, biết được lý do ai cũng cảm phục

Cá viên chiên là món ăn ưa thích của rất nhiều người, xuất hiện phổ biến trên khắp nước ta. Tuỳ theo từng vùng miền mà cách gọi món ăn này cũng khác nhau, ví dụ ở miền Bắc giới trẻ quen kêu món này là "xiên bẩn". Từ thành thị đến nông thôn, chạy xe trên đường là dễ dàng bắt gặp vô vàn xe đẩy bình dân bán món ăn vặt này.

Mới đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip về một xe cá viên chiên "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Theo đó, khách đến mua phải tự lựa đồ ăn rồi tự đứng chiên rồi bỏ hộp mang về. Trong khi đó, cô chủ lại… nằm dài trên ghế chờ tính tiền.

Xe cá viên chiên “lạ đời” nhất Việt Nam

Chứng kiến cảnh này, cư dân mạng rất lấy làm lạ, tự hỏi rằng ngoài đời khách đến phải tự đứng làm hết từ A-Z hay sao? "Tại khách thích chiên cô để cho chiên. Không thì nói cô chiên giùm. Mà đa số ai lại cũng tự chiên, rồi tự bỏ hộp qua cô tính tiền. Mà ăn ngon lắm mấy bà" - chủ nhân video nói.

Dưới phần bình luận, nhiều người xác nhận chủ hàng cá viên chiên này bán cũng rất lâu năm tại TP.HCM. Có khách còn xác nhận cô chủ bị tai nạn nên xương khớp yếu, không đứng lâu được. Chính vì vậy, khách quen tới đây đa phần đều tự làm mọi thứ để giúp chủ tiệm.

