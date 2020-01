Xe buýt mất lái, đâm liên hoàn hai xe tải khiến 16 người thương vong

Hiện trường 1 vụ tai nạn ở Philippines. Ảnh: BBC

Vụ va chạm xảy ra ngày 2/1, trên đường cao tốc ở tỉnh Pampanga, phía bắc thủ đô Manila (Philippines). Chiếc xe buýt chở 22 người đã bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào một chiếc xe bán tải, sau đó chạm với một chiếc xe tải chở hàng.

Vụ va chạm khiến 7 hành khách thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng đều là hành khách đi trên xe buýt. Trong số những người bị thương có cả tài xế xe buýt và tài xế xe tải chở hàng.

Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Philippines. Tuy nhiên, các loại xe này cũng thường xuyên gây ra các vụ tai nạn do chủ yếu có phụ tùng đã qua sử dụng và ít khi được bảo dưỡng.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra ở huyện Rajouri, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ - khoảng 180 km về phía Tây Nam.

Một chiếc xe buýt bất ngờ bị mất lái và rơi xuống vực, khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khá thường xuyên ở Ấn Độ do tình trạng xe chở quá tải, điều kiện đường sá xuống cấp và tài xế lái ẩu.

Trước đó, vào tháng 12, một xe buýt chở khách đâm vào một ôtô tải chở hàng hóa đang đỗ ở ven đường tại bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương .

Theo một báo cáo do Chính phủ Ấn Độ công bố, trong năm 2018, tại nước này đã có tổng cộng 151.471 người tử vong do những vụ tai nạn giao thông. Trong đó các vụ tai nạn do phương tiện giao thông đi quá tốc độ cho phép là những vụ tai nạn làm chết nhiều người nhất.

Trung bình mỗi ngày có hơn 400 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở quốc gia Nam Á này.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin