Xe bồn bê tông Công ty Vinh Thành súc rửa chất thải trên quốc lộ

Khoảng 12h20, ngày 10/10, chiếc xe bồn chở bê tông mang BKS: 37C-071.69 dán nhãn hiệu Công ty TNHH bê tông Vinh Thành đang thực hiện việc súc, rửa bồn đổ thải ngay trên Quốc lộ 46E đoạn qua xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Chiếc xe bồn đang thực hiện việc súc, rửa bồn đổ thải ngay trên quốc lộ

Cụ thể, tại thời điểm trên, chiếc xe tải chở theo bồn bê tông dừng lại bên đường đổ chất thải còn lại bên trong bồn ra. Sau đó, một nhân viên sử dùng vòi để xịt, rửa bồn chất thải trong bồn ra.

Xe bồn mang logo Công ty TNHH bê tông Vinh Thành

Your browser does not support the video tag.

Công ty TNHH bê tông Vinh Thành có địa chỉ tại xóm 5, xã Nghi Liên, TP.Vinh. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đình Thắng.

Trước đó, An Ninh Tiền Tệ cũng đã có bài viết "Nghệ An: Trạm trộn bê tông Vinh Thành xả thải ra môi trường gây ô nhiễm?". Nội dung người dân xã Nghi Liên (thành phố Vinh, Nghệ An) phản ánh thời gian qua trạm trộn bê tông Vinh Thành thuộc Công ty TNHH Vinh Thành đã xả thải chất thải ra môi trường gây ô nhiễm.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đi dọc theo hàng rào của trạm trộn bê tông Vinh Thành đã phát hiện chất thải màu trắng (như màu nước xi măng - PV), có những khu vực chất thải này đã khô cứng. Đặc biệt, một số khu vực gần trạm trộn, dưới lớp cỏ cũng phát hiện loại chất thải này.

Gần đó, một đường mương thoát nước nhỏ chảy từ phía trong trạm trộn bê tông Vinh Thành ra có màu trắng đục. Phía trong hàng rào phát hiện một hố chứa nước thải của máy trộn bê tông đang hoạt động.

Ngoài chất thải màu trắng, xung quanh khu vực này, nhiều bê tông thành phẩm đổ bừa bãi đã khô cứng.

Trước đó, năm 2017, thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại trạm trộn bê tông Vinh Thành liên quan đến môi trường và quyết định xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng.

Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông có thể bị xử phạt theo Điều 20, NĐ 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Điều 20. Xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Để dầu nhờn, hóa chất rơi vãi xuống đường bộ; b) Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; c) Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố. 5. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 6. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải khắc phục vi phạm, thu dọn vật liệu, rác, chất phế thải và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn