Xe 5 chỗ đấu đầu xe tải trên quốc lộ, 5 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 trưa 4/7, trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh lũ (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu KIA mang BKS 38A-144.35 lưu thông theo hướng Nam - Bắc (chưa rõ danh tính tài xế), khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe tải mang BKS 76C-060.49 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú đấu đầu cực mạnh của 2 xe đã khiến 2 người ngồi trong xe ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ; 3 người bị thương nặng.

Hai chiếc xe cùng hư hỏng nặng, nằm bên vệ đường

Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng, biến dạng.

Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy xác nhận thông tin trên và cho biết: "Hiện chưa xác minh được danh tính của 2 người tử vong do người nhà chưa đến; 3 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu".

Video ghi lại hiện trường vụ tai nạn

Your browser does not support the video tag.

Nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông