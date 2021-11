“Xây nhà trọn gói là xu hướng tất yếu”

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng hội kiến trúc sư Việt Nam: “Các gia đình nên đổi mới tư duy để tìm đến các đơn vị thiết kế, thi công uy tín. Bởi một lỗi nhỏ trong thi công cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả ngôi nhà, thậm chí phải tháo dỡ, sửa chữa, chi phí đội lên rất khó kiểm soát. Đã qua rồi cái thời lấy bản thiết kế có sẵn để tự thi công. Sự tham gia của các tập đoàn lớn về thi công, xây dựng nhà ở chính là mẫu mực cho các đô thị thông minh trong tương lai”.

Thời gian xây dựng trung bình một ngôi nhà ước tính từ 3 - 6 tháng, trong quá trình xây dựng chi phí nguyên liệu, nhân công, tăng giá thường xuyên xảy ra, dẫn đến tình trạng chi phí ngôi nhà phát sinh lên tới 20% - 30% so với dự toán ban đầu của gia chủ. Dịch vụ xây nhà trọn gói là giải pháp giúp gia chủ sở hữu ngôi nhà thiết kế chuyên nghiệp, quản lý chất lượng chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro về việc gia tăng chi phí trong quá trình xây dựng.

Tôi đánh giá cao việc các tập đoàn lớn tham gia vào xây dựng trọn gói. Hiện tại việc xây dựng không chỉ xây bộ khung nhà mà còn cần nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm. Chúng ta đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số, thời đại 4.0 các trang thiết bị trong gia đình cần đồng bộ chẳng hạn như đường điện, đường nước, đường mạng...

Trong số các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này có Công trình Viettel, đơn vị thuộc tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, một tập đoàn nổi tiếng về công nghệ thông tin. Tôi hy vọng rằng Công trình Viettel có thể đi đầu trong lĩnh vực tạo dựng ra các khu đô thị thông minh. Trong tương lai, tôi mong sẽ có những dự án đô thị thông minh đúng nghĩa từ vận hành, quản trị cho đến những dịch vụ tiện ích phục vụ người ở.

Trong lĩnh vực xây dựng nhà dân, Công trình Viettel là thương hiệu uy tín được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn. Đơn vị có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, bảo chứng cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp. Công trình Viettel có hệ thống chi nhánh và đội ngũ nhân sự chất lượng trên khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Bà Lê Thị Vân, phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An chia sẻ: “Trước khi xây dựng ngôi nhà mới, có rất nhiều nhà thầu, tổ đội tiếp xúc báo giá với gia đình. Tuy nhiên, sau khi được Chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An tư vấn cách thức thi công, quản lý, bảo trì công trình và cam kết không phát sinh các chi phí trong suốt toàn bộ quá trình xây dựng. Tôi đã yên tâm tin tưởng lựa chọn Chi nhánh kỹ thuật Viettel Nghệ An xây dựng trọn gói cho ngôi nhà của mình”.

Trong quá trình thi công đơn vị đã lắp đặt camera giám sát khu vực công trình,cử nhân sự có chuyên môn theo sát quá trình và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cam kết.

