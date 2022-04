Xanh Mart Vinh Nghệ An đã tẩu tán hàng “lậu”?

Xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm

Chiều 05/04, ông Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 - Cục QLTT Nghệ An cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Tạp chí Thương hiệu & Công luận về việc cơ sở kinh doanh thực phẩm Xanh Mart Vinh, có địa chỉ tại Số 13, Đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, thuộc Liên hiệp HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn Nghệ An bày bán nhiều hàng hóa, sản phẩm trắng thông tin, hàng hết hạn sử dụng chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra cơ sở kinh doanh trên".

Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra “Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Xanh Mart Vinh” của Liên minh Hợp tác xã Nghệ An.

Theo đó, vào hồi 08h ngày 05/04/2022, Đội QLTT số 3 – Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng Kinh tế - UBND TP. Vinh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Vinh và Công an phường Hà Huy Tập tiến hành kiểm tra cơ sở trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh này có một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa. Cụ thể gồm: 10 mặt hàng với số lượng là 45 gói hàng thực phẩm các loại. Tổng trị giá hàng hóa nói trên là 1.370.000 đồng.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập biên bản số hàng hóa vi phạm. Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng.

Chiều cùng ngày (05/04), số hàng hóa vi phạm trên đã được tiêu huỷ toàn dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 04/04, Thương hiệu & Công luận có bài viết “Xanh Mart Vinh bày bán nhiều hàng hóa, sản phẩm trắng thông tin, hàng hết hạn sử dụng” phản ánh tại đây đang bày bán nhiều hàng hóa trắng thông tin sản phẩm, hàng hết hạn sử dụng và hàng có xuất xứ từ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.

Hàng “lậu” đã kịp tẩu tán?

Theo số liệu từ Đội QLTT số 3, đoàn kiểm tra liên ngành sau khi kiểm tra cơ sở kinh doanh này đã phát hiện 10 mặt hàng với số lượng là 45 gói hàng thực phẩm các loại. Cụ thể: Ba chỉ bò Mỹ 5 gói, xúc xích Đức 1 gói, cá hố 4 gói, chả cá Mẫu Nguyễn 6 gói, gạo niêu vàng 3 bao, cá mối 9 gói, chả chìa 1 gói, chả cốm 3 gói, sốt chấm nấm 9 gói, nước cua 4 gói. Tổng trị giá hàng hóa nói trên là 1.370.000 đồng.

Tuy nhiên, thời điểm PV Thương hiệu & Công luận có mặt và ghi nhận, có rất nhiều sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài và sản phẩm có giá trị cao như: Nho khô Mỹ không hạt Sunview Raisins, kẹo gấu trúc socola Joyco xuất xứ từ Nga, mì Fresh Udon có xuất xứ từ Hàn Quốc, đậu Hũ Phô Mai EB Cheese Tofu 500g xuất xứ từ Malaysia, rong biển xuất xứ Hàn Quốc, kẹo hoa quả Nhật Bản 8 vị Soft Candy Japanese Fruits, hạt hướng dương hình bà già LAO JIE KOU xuất xứ từ Trung Quốc. Tất cả các sản phẩm này đều không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra (sáng 05/04), đoàn kiểm tra không tìm thấy bất cứ sản phẩm nào như phóng viên ghi nhận trong bài viết. Vậy những sản hàng này đã kịp thời tẩu tán, cất giấu trước khi đoàn liên ngành đến kiểm tra?

Mì Fresh Udon có xuất xứ từ Hàn Quốc..

Kẹo gấu trúc socola Joyco xuất xứ từ Nga..

Nho khô Mỹ không hạt Sunview Raisins.

Rong biển xuất xứ Hàn Quốc.

Kẹo hoa quả Nhật Bản 8 vị Soft Candy Japanese Fruits.

Đậu Hũ Phô Mai EB Cheese Tofu 500g xuất xứ từ Malaysia.

Hạt hướng dương hình bà già LAO JIE KOU xuất xứ từ Trung Quốc.

Các sản phẩm này do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Người tiêu dùng thông thái có quyền nghi ngờ những sản phẩm này là hàng lậu nhưng tại sao lại nằm trên kệ “Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Xanh Mart Vinh” của Liên minh Hợp tác xã Nghệ An. Việc cơ sở kinh doanh này bày bán các sản phẩm hết hạn, các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng nghi vấn nhập lậu là điều không thể chấp nhận được.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm Xanh Mart Vinh đã kịp thời tẩu tán hàng nghi vấn nhập "lậu" trước khi lực lượng chức năng đến kiểm tra?.

Lý giải về những vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục QLTT Nghệ An cho hay: "Đoàn kiểm tra đã làm rất nghiêm túc, khả năng họ (Xanh Mart Vinh) đã cất giấu, tẩu tán số hàng đó trước khi đoàn kiểm tra tới. Anh em đã kiểm tra rất chặt chẽ trên các kệ hàng và kho hàng của cơ sở kinh doanh này nhưng không phát hiện các mặt hàng này".

Những những hành vi này, đề nghị các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở kinh doanh này nhằm đem lại quyền lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời, tránh việc thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước đối với những mặt hàng nhập lậu.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn