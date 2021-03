Xăng giả, cây xăng cũng giả: phân biệt thế nào?

Cần người tiêu dùng giúp một tay Sau nghiên cứu bắt đầu năm 2012 - thử nghiệm thiết bị in hóa đơn, nối trực tiếp với bộ điều khiển, hiển thị của trụ bơm - đến năm 2014, Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM đưa giải pháp lắp thiết bị ngoại biên, lấy xung từ bộ phận đo lường để in chứng từ mà không can thiệp trực tiếp vào hệ thống điều khiển trụ bơm. Thông tin trên hóa đơn gồm: tên, địa chỉ cây xăng, thời gian đổ xăng, loại xăng, số lượng, đơn giá, tổng tiền. Toàn bộ số liệu được lưu trữ trong máy để có thể kiểm soát, quản lý và đối chiếu về sau. Chi phí lắp đặt một thiết bị khoảng 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sai số có thể ở mức 1/1.000. Tỉ lệ này rất nhỏ, có thể không ảnh hưởng đến một khách hàng riêng lẻ. Nhưng nếu trên lượng xăng dầu bán ra trong ngày thì độ chênh sẽ khá lớn. Ông Nguyễn Văn Hà - chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM - cho biết từ kết quả thu được, nhóm nghiên cứu đưa ra nhiều đề xuất cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành 2 thông tư 15/2015/TT-BKHCN và thông tư 08/2018/TT-BKHCN. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, phần lớn người tiêu dùng khá thờ ơ với việc nhận hóa đơn. Ở nhiều cây xăng, nhân viên phải cử người quét giấy là hóa đơn người dân vứt bỏ. "Tham vọng" nhân rộng mô hình và tạo thói quen lấy hóa đơn khi mua xăng dầu không thành công như kỳ vọng. TRỌNG NHÂN