Xác minh việc nghi can bắn chết 4 người ở sới bạc nhờ “hiệp sĩ” đưa đi đầu thú

Theo đó vào khoảng 14h cùng ngày, một người gọi điện cho “hiệp sĩ” Hải tự xưng là Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987) - nghi can trong vụ bắn chết 4 người ở sới bạc tại Củ Chi nói đang ở xã Trung An (huyện Củ Chi, TPHCM) và muốn ra đầu thú với điều kiện cho gặp vợ con trước.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phát trực tiếp trên Youtube với nội dung “Tuấn khỉ điện thoại ra đầu thú với Hải”. Ảnh chụp màn hình

Cuộc gọi này được “hiệp sĩ” Hải ghi âm lại. Sau đó, “hiệp sĩ” Hải đã báo cáo cho lực lượng Công an tại hiện trường.

Về việc này, được biết, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, Công an TPHCM vẫn chưa nhận được thông tin nghi can Tuấn muốn ra đầu thú.

Liên quan các trường hợp lợi dụng thông tin truy bắt nghi can Lê Quốc Tuấn để câu like, câu view và thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, Youtube, Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) về tội giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an TPHCM vẫn đang truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn

Đặc điểm nhận dạng đối tượng Lê Quốc Tuấn là cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đem, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trước đầu mày trái, sóng mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng bán xếp.

Công an TPHCM nhận định, đối tượng Tuấn đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động. Người dân khi phát hiện thông tin về đối tượng Tuấn thì báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Sau 4 ngày xảy ra vụ án, Công an TPHCM vẫn đang truy tìm và kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí