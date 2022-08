Xác minh clip bé trai 3 tuổi bị cô giáo hất cùi chỏ vào mặt

Trước đó, một video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ và tay tác động vào vùng mặt bé trai 3 tuổi.

Cô giáo thúc cùi chỏ vào mặt học sinh mẫu giáo

Chị T.L, người đăng clip cho biết sự việc trên xảy ra khoảng 15 giờ 15 ngày 6-8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo đó, bé trai bị đánh trong clip là cháu ruột của chị L. Khi chị này vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện sự việc cháu bé bị đánh. Theo chị L, đây là lần đầu tiên cháu mình bị đánh như vậy. Từ chiều qua đến giờ bé hoảng loạn, ngủ giật mình.

Động tác vung tay của cô giáo N.T.N trước khi hất cùi chỏ vào mặt cháu bé

Cô N.T.N. (giáo viên trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời) thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích. Theo cô giáo N., lúc đó bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn. Sau khi can ngăn, đến lần thứ 3 bé đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô đã giật cái ghế và có hành vi đưa cùi chỏ hất vào mặt em bé, ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần.

Tuy nhiên, cô N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, chỉ nghĩ là đe dọa, không nghĩ là sự việc lớn như vậy. Sáng 7-8, cô N.T.N đã đến nhà phụ huynh để làm việc, xin lỗi gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh, vào tối 6-8, hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời đã có báo cáo vụ việc. Vì đây là cơ sở mầm non tư thục, việc quản lý thuộc về địa phương nên phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở để làm rõ sự việc. Nếu cô giáo sai phạm sẽ chịu trách nhiệm.

Diễn biến khác, lãnh đạo Công an thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh) cho hay đơn vị đã làm việc với cô giáo N.T.N. và lấy lời khai.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động