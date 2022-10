Xác định danh tính nhóm thanh niên chém chết 2 người ở Bình Dương

Ngày 15-10, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin nhanh vụ án mạng kinh hoàng tại thị xã Tân Uyên khiến 2 người chết tại chỗ.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 14-10, tại quán nhậu Tân Khánh ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh xảy ra vụ việc giết người và gây rối trật tự công cộng. Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp cùng các lực lượng của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng nghi vấn.

Hiện trường vụ án mạng tối 14-10

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định 2 người tử vong là Nguyễn Hùng L. (ngụ phường An Phú, TP Thuận An) và Phan Gia H. (ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Công an cũng đã xác định các đối tượng gây án gồm: Lê Văn Mến (SN 1993, quê Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001, quê Cà Mau), Lê Văn Nhớ, (SN 1997, quê Đồng Tháp), Lê Văn Thương (SN 1995, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê Trà Vinh) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tên Hoàng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an thị xã Tân Uyên cho biết vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" với tính chất đặc biệt nghiêm trọng do nhóm thanh niên côn đồ thực hiện, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát.

Trước đó, như Báo Người Lao động Online đã đưa tin, tối 14-10, người dân nghe tiếng la hét trên đường Võ Thị Sáu (khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh) nên ra ngoài tìm hiểu thì chứng kiến một nhóm thanh niên dùng chai bia, ghế hỗn chiến khiến 2 người nằm gục trên vũng máu. Sau đó, những đối tượng còn lại rời đi. Đến kiểm tra, người dân phát hiện 2 thanh niên đã tử vong.

Sau đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động