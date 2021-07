Xác định 81 ca mắc COVID-19 ở Trại tạm giam Chí Hòa

Báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 6-7 cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện có nhiều chuỗi lây nhiễm với số ca mắc COVID-19 tăng cao. Đặc biệt là ổ dịch tại Trại tạm giam Chí Hòa (quận 10) với 81 ca được ghi nhận tính đến ngày 5-7.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ổ dịch này ghi nhận ca đầu tiên dương tính vào ngày 27-6 khi đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Trong ngày 28-6, Công an TP.HCM đã yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam. Qua đó phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên làm việc trong trại tạm giam và 36 phạm nhân dương tính với COVID-19.

Ca ghi nhận mới nhất là ngày 5-7.

Liên quan đến Trại tạm giam Chí Hòa, thông tin từ Công an TP.HCM, chiều 6-7 trong lúc lực lượng y tế tiến hành thăm khám, một số can phạm nhân lợi dụng kích động gây rối mất an ninh trật tự nơi giam giữ.

Công an TP.HCM đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam; tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định.

Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chuyển một số can phạm nhân về Trại giam T30 (huyện Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngoài ổ dịch này còn có một số ổ dịch khác có số ca mắc tăng cao. Ổ dịch chợ Vườn Chuối, quận 3: Phát sinh từ ngày 3-6 với 4 ca chỉ điểm qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện quận 3 (2 ca), phòng khám Nhân Hậu (1 ca) và 1 ca tầm soát trong cộng đồng. Đến nay ổ dịch chợ Vườn Chuối đã xác định có 101 ca mắc, đều là những người sinh sống, bán hàng trong chợ Vườn Chuối. Ổ dịch tại Công ty NIDEC SANKYO - Khu công nghệ cao TP.HCM (TP Thủ Đức): Phát sinh ngày 28-6 qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Từ đó phát hiện thêm 138 trường hợp là nhân viên làm tại công ty, tổng cộng có 142 trường hợp xác định tính đến ngày 4-7.

Tác giả: Hương Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ