WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters cho biết, 3 loại thuốc gồm Artesunate, Imatinib và Infliximab được thử nghiệm trong khuôn khổ giai đoạn tiếp theo của chương trình Solidarity (hay còn gọi là Solidarity PLUS) do WHO dẫn đầu nhằm tìm kiếm loại thuốc điều trị giảm nguy cơ tử vong ở các bệnh nhân Covid-19 thể nặng.

Artesunate đã được sử dụng trong điều trị sốt rét ác tính, trong khi Imatinib dùng điều trị một số bệnh ung thư, còn Infliximab dùng cho các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như viêm khớp dạng thấp.

WHO cho biết, trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng, thuốc Artesunate sẽ được tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân trong 7 ngày liên tục, với liều tiêu chuẩn khuyến nghị giống như điều trị bệnh sốt rét nặng. Với Imatinib, bệnh nhân sẽ uống thuốc này mỗi ngày một lần trong vòng 14 ngày. Trong khi đó, Infliximab sẽ được tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân với một liều duy nhất.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Tìm kiếm các liệu pháp điều trị hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn cho bệnh nhân Covid-19 vẫn là một nhu cầu cấp thiết và WHO tự hào dẫn dắt nỗ lực toàn cầu này".

Solidarity PLUS có sự tham gia của hàng nghìn nhà nghiên cứu tại hơn 600 bệnh viện ở 52 quốc gia. Thuốc thử nghiệm sẽ do các nhà sản xuất cung cấp. Đây là một chương trình hợp tác toàn cầu với quy mô lớn chưa từng có trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19.

Điều này cho phép thử nghiệm và đánh giá nhiều phương pháp điều trị cùng lúc với sự tham gia của hàng nghìn bệnh nhân Covid-19. Nó cũng cho phép các nhà khoa học đưa thêm vào các phương pháp điều trị mới, loại bỏ những phương pháp không có hiệu quả trong quá trình thử nghiệm. Thông qua Solidarity PLUS, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới sẽ có cơ hội sử dụng kinh nghiệm và tài nguyên của mình để đóng góp cho chương trình nghiên cứu Covid-19 toàn cầu. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố vào tháng sau.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm Solidarity năm ngoái, 4 loại thuốc gồm Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir/Ritonavir và Interferon được thử nghiệm với hơn 13.000 bệnh nhân ở 500 bệnh viện thuộc 30 quốc gia khác nhau. Kết quả thử nghiệm cho thấy, cả 4 loại thuốc đều cho hiệu quả thấp hoặc không có hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Đến nay, mới chỉ có Corticosteroid cho thấy hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nặng.

Các nước trên thế giới đang nỗ lực tìm các biện pháp khác nhau để chặn đứng đối phó với đại dịch Covid-19. Ngoài nghiên cứu, phát triển vắc xin, các hãng dược và giới khoa học cũng nghiên cứu các loại thuốc đặc trị.

Hiện vẫn chưa có loại thuốc đặc trị dành cho người mắc Covid-19, tuy nhiên Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho 3 loại thuốc điều trị. Các loại thuốc này gồm Remdesivir của hãng Gilead Sciences, REGEN-COV của hãng Regeneron và Baricitinib.

Dịch Covid-19 khởi phát từ tháng 12/2019, đến nay đã khiến gần 204 triệu người mắc bệnh, trong đó ít nhất 4,3 triệu người đã tử vong. Tổng giám đốc WHO dự đoán, nếu dịch tiếp tục lây lan với tốc độ hiện tại, số người nhiễm toàn cầu có thể vượt 300 triệu vào đầu năm sau.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí