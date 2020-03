WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Tờ The Star dẫn thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia cho biết, lý do Malaysia được chọn là do khả năng thực hiện nghiên cứu của Bộ Y tế nước này.

Tổng Giám đốc y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah nói rằng Bộ Y tế sẽ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc mới Remdesevir và sẽ theo dõi tất cả các tác dụng phụ và hiệu quả của thuốc.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Noor Hisham giải thích hôm 27.3 rằng WHO đã công bố thử nghiệm 4 loại thuốc điều trị COVID-19 mang tên "Đoàn kết" - Solidarity, trên toàn cầu, để xem loại thuốc nào có thể điều trị COVID-19.

"Đó là một nỗ lực chưa từng có - một nỗ lực phối hợp, toàn diện để thu thập dữ liệu khoa học mạnh mẽ nhanh chóng trong đại dịch” - bác sĩ Noor Hisham nói.

"Nghiên cứu, bao gồm hàng ngàn bệnh nhân ở hàng chục quốc gia, đã được thiết kế đơn giản nhất có thể để ngay cả các bệnh viện bị quá tải bệnh nhân COVID-19 cũng có thể tham gia”.

"WHO đang tập trung vào những gì họ nói là bốn phương pháp điều trị hứa hẹn nhất trong tổ hợp “thuốc Đoàn kết" - bác sĩ Noor Hisham viết trên Facebook.

