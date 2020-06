Vừa ra tù liền “khai quật” thuốc phiện chôn ở trang trại lên bán

Hai bị cáo tại phiên tòa

Ngày 18/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Võ Trọng Thức (49 tuổi), trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Chín (46 tuổi), trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 2003 Thức vào một xã ở tỉnh Quảng Trị làm trang trại. Thời điểm này, Thức mua của người Lào 2 kg thuốc phiện rồi chôn giấu trong trang trại của mình. Năm 2004, Thức bị bắt và bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2017, sau khi chấp hành xong bản án, Thức vào trang trại lấy ma túy được chôn trong trang trại trước đó, đem về nhà cất giấu để tìm người bán.

Tháng 10/2019, Thức gặp Trần Văn Chín tại trung tâm cai nghiện. Tại đây, Thức nhờ Chín tìm người mua thuốc phiện với giá 50 đến 60 triệu đồng, sẽ cho ít tiền tiêu xài. Vốn là đối tượng nghiện bài bạc nên Chín đồng ý tìm khách.

Chập tối ngày 25/12, một người khách gọi điện đến cho Chín hỏi mua ma túy. Chín sau đó liên hệ với Thức đưa ma túy ra để bán cho khách. 22h cùng ngày, khi Chín và Thức đang giao dịch mua bán ma túy cho khách thì công an bắt giữ cùng với tang vật là hơn 1,7 kg ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thức bật khóc xin được giảm nhẹ hình phạt vì “những sai lầm liên tiếp của cuộc đời”. Chín khai do được Thức thuê tìm khách mua ma túy nên đã nhận lời dù chưa được hưởng khoản tiền nào.

Kết thúc tòa, HĐXX tuyên phạt Võ Trọng Thức 20 năm tù, Trần Văn Chín 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy./.

