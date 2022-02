Vừa mở cửa xe, tài xế gục dưới bánh lái từ cú tông "bất thường", clip camera quay rõ

Camera ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra tại TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Theo clip ghi lại cho thấy, một người đàn ông đang đi bộ về chiếc xe 7 chỗ của mình. Trong lúc đang lúi húi mở cửa để lên xe, một chiếc ô tô 5 chỗ khác đã bất ngờ lao tới, tông gục nam tài xế.

Người đàn ông khuỵu ngã ngay tại chỗ. Một vài người dân gần đó đã ngay lập tức chạy tới hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vừa mở cửa xe, tài xế bị tông gục dưới bánh lái, camera hé lộ điểm bất thường

Đoạn clip sau khi đăng tải lên các diễn đàn giao thông đã nhận về nhiều bình luận xôn xao. Trong đó, nhiều người đặt dấu hỏi khó hiểu với pha bẻ lái "chết người" của tài xế ô tô 5 chỗ.

- Sao cú tông như cố tình vậy? Tài xế say rượu à?

- Đỗ xe chỗ khúc cua kiểu đấy là không thông minh rồi. Mở cửa xe cũng khệnh khạng không nhìn ngó gì. Dẫu sao cũng chia buồn với bác tài!

- Nếu như cố tình giết thì xe ô tô kia đã chạy đi luôn rồi. Chắc có uẩn khúc gì thôi.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc