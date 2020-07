Vụ xây 67 chuồng bò ‘ngốn’ gần 12,5 tỷ: Chờ kết luận từ Công an Nghệ An

Mới đây trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, người có trách nhiệm phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Nghệ An cho biết hiện đang điều tra vụ việc liên quan đến vẫn đề triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu.

“Hiện đơn vị đang điều tra. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo trình lãnh đạo Công an tỉnh rồi mới cung cấp cho báo chí”, vị này nói.

Công an Nghệ An vào cuộc vụ "xây biệt thự cho bò" ở Nghệ An.

Ngày 16/7, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Nghệ An cũng thừa nhận, hiện Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra nhưng chưa có kết luật cuối cùng vụ việc liên quan đến Đề án Ơ Đu.

Ông Hùng cũng cho rằng, công an đã vào làm việc gần 1 tháng (kể từ ngày 16/7 về trước).

Trước đó, An ninh Tiền tệ đã có bài viết: “Xây 67 chuồng bò 'ngốn' gần 12,5 tỷ đồng: 'Nghèo còn chơi sang'?” phản ánh, Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dù tại bản Đửa không có người dân tộc Ơ Đu sinh sống nhưng cơ quan chức năng ở Nghệ An vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án trên. Sau đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đề nghị và UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển.

Nhưng điều dư luận băn khoăn là có hạng mục “xây biệt thự cho bò” trong quyết định phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019 (Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 11/7/2019).

Cụ thể, trong phần hỗ trợ sản xuất của quyết định trên có hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền là gần 13 tỷ đồng. Đó là tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), chủ đầu tư là Ban Dân tộc Nghệ An đã cho xây dựng 67 chuồng trại gia súc với số tiền gần 12,5 tỷ đồng.

Cá biệt có 10 chuồng bò với giá trị mỗi chuồng gần 260 triệu đồng (10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng). Đối với bà con vùng miền Tây Nghệ An thì số tiền xây dựng một chuồng bò như vậy thật sự là “khủng”. Thậm chí, người dân còn gọi đùa: nhà nước đã xây “biệt thự” cho bò!

Hiện tại thì các công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên vấn đề người dân đặt ra là Nghệ An bỏ ra gần 12,5 tỷ đồng để xây 67 chuồng bò để hỗ trợ cho đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Ơ Đu là thật sự đã cần thiết và sát với thực tế nhu cầu người dân nơi đây cần hay chưa?

Dư luận đang chờ một kết quả điều tra thật công tâm, không “nương tay” từ Công an Nghệ An trong vụ việc liên quan đến triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu 120 tỷ đồng.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn