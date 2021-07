Vụ xả súng rúng động Hà Lan

Theo tờ Parool hôm 6-7, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Các lực lượng khẩn cấp được triệu tập và cảnh sát đang truy tìm nghi phạm liên quan.

Tờ Parool dẫn lời các nhân chứng cho biết nạn nhân được cho là phóng viên người Hà Lan De Vries đã bị bắn vào đầu. Tờ báo đã công bố hình ảnh hiện trường cho thấy một số người tụ tập xung quanh một người nằm trên mặt đất.

Đây được xem là một vụ tấn công dã man bất thường nhằm vào một nhà báo ở Hà Lan. Thị trưởng Femke Halsema cho biết tại một cuộc họp báo: "Đối với tất cả chúng ta, Peter R. de Vries là một anh hùng dân tộc, một nhà báo can đảm phi thường, không mệt mỏi tìm kiếm công lý".

Phóng viên chuyên về mảng tội phạm Peter R. de Vries. Ảnh: AP

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án. Ông De Vries từ lâu đã bị xem là mục tiêu của những tên tội phạm mà ông kiên quyết vạch trần. Cảnh sát và các công tố viên từ chối bình luận về việc liệu phóng viên 64 tuổi có nhận được sự bảo vệ của cảnh sát hay không.

Thủ tướng Mark Rutte gọi vụ nổ súng là "gây sốc và không thể hiểu nổi".

Phóng viên De Vries là một người nổi tiếng ở Hà Lan, được biết đến với công việc điều tra sau vụ bắt cóc ông trùm về bia Freddy Heineken năm 1983. Ông cũng được biết đến ở Mỹ nhờ công việc điều tra vụ mất tích của thiếu niên Natalee Holloway vào năm 2006. Ông De Vries từng bị thế giới ngầm tội phạm đe dọa trong quá khứ vì có liên quan đến một số vụ án.

Trong khi đó tại Mỹ, New York trở thành bang đầu tiên ra sắc lệnh tuyên bố bạo lực súng đạn là tình trạng thảm họa khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn đang gia tăng. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết bang New York đã chứng kiến ​​51 vụ xả súng trong kỳ nghỉ cuối tuần hôm 4-7. Sắc lệnh này sẽ cho phép chi 138,7 triệu USD cho các chương trình can thiệp và ngăn chặn bạo lực súng đạn.

Thống đốc Cuomo cho rằng bạo lực súng đạn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và "nhiều người hiện chết vì bạo lực súng và tội phạm hơn cả đại dịch Covid-19".

Sắc lệnh được đưa ra trong bối cảnh gia tăng số người chết vì súng đạn trên toàn nước Mỹ, bao gồm gần 200 người thiệt mạng vào cuối tuần qua.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động